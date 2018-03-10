صحيفة: هذه أسباب عقد المجلس الوطني وملامح خليفة الرئيس عباس

صحيفة: هذه أسباب عقد المجلس الوطني وملامح خليفة الرئيس عباس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (الحياة) اللندنية، اليوم السبت: إن السبب الحقيقي وراء عقد المجلس الوطني، هو انتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير، بعدما شارفت اللجنة الحالية على فقدان النصاب القانوني لانعقادها، إثر وفاة ومرض وشيخوخة عدد من أعضائها.

وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين فلسطينيين، قولهم: إن وفاة عضو اللجنة غسان الشكعة الشهر الماضي، وإصابة العضوين محمد زهدي النشاشيبي بأمراض الشيخوخة التي أقعدته عن الحركة، وعبد الرحيم ملوح بمرض عصبي، جعله غير قادر على المشاركة في الاجتماعات الدورية، هدد جدياً اكتمال النصاب القانوني لأي اجتماع مقبل.

وأضافت الصحيفة، أنه في حال تغيب عضو واحد عن أي اجتماع مقبل، لأي سبب كان، فإن الاجتماع يفقد النصاب القانوني.

وكان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، أعلن الشروع في التحضيرات اللازمة لعقد المجلس الوطني في 30 الشهر المقبل.

وقال مسؤولون، وفق الصحيفة: إن الدورة المقبلة للمجلس، ستشهد انتخاب قيادة جديدة للمنظمة، من بينهم عدد من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، والذين سيخلف أحدهم الرئيس عباس مستقبلاً، أو في حالة شغور منصب الرئاسة لأي سبب كان.

وأضافت الصحيفة: "من المؤكد أيضاً استبدال عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية بأعضاء جدد من مستقلين وممثلي فصائل، ومن أبرز الوجوه التي ستغادر قيادة المنظمة في الدورة المقبلة للمجلس الوطني ياسر عبد ربه الذي احتل، حتى وقت قريب، ثاني أهم منصب في المنظمة وهو أمين السر".

وتوقف عبد ربه عن حضور اجتماعات اللجنة منذ سنتين على خلفية خلافات مع عباس، الذي أبعده عن منصبه في اللجنة، واستبدله بالدكتور صائب عريقات، حسب الصحيفة.

وقالت: "اعتُبر تعيين عريقات أميناً للسر في اللجنة التنفيذية مقدمة لتكريسه خليفة لعباس؛ لكن إصابة عريقات بمرض رئوي، استدعى إجراء عملية زراعة رئة له، قلل من فرصه لهذا الموقع".

ونوهت إلى أنه من أبرز الوجوه المرشحة لخلافة عباس في التشكيلة الجديدة المرتقبة، أعضاء اللجنة المركزية لفتح، جبريل رجوب، ومحمود العالول، والدكتور محمد اشتية.

وتابعت: "من الشخصيات التي ستغادر أيضاً محمد زهدي النشاشيبي، البالغ من العمر حوالى 90 سنة، وأحمد قريع، وزكريا الآغا، وعلي إسحق، وعبد الرحيم ملوح، وغيرهم".

أخبار ذات صلة

القوى الوطنية والإسلامية تدعو لاعتبار الجمعة يوم تصعيد ميداني

القوى الوطنية والإسلامية تدعو لاعتبار الجمعة يوم تصعيد ميداني

هل حقق الوفد الأمني المصري اختراقاً بملف تمكين الحكومة؟

هل حقق الوفد الأمني المصري اختراقاً بملف تمكين الحكومة؟

حلس يستقبل الفائزين في الانتخابات الداخلية للمحامين بحركة (فتح)

حلس يستقبل الفائزين في الانتخابات الداخلية للمحامين بحركة (فتح)

إتلاف 175 مركبة غير قانونية شرق الخليل

إتلاف 175 مركبة غير قانونية شرق الخليل

عريقات: نتنياهو يُريد دولة (بنظامين) والدولة متساوية الحقوق غير مقبولة إسرائيلياً

عريقات: نتنياهو يُريد دولة (بنظامين) والدولة متساوية الحقوق غير مقبولة إسرائيلياً

صيدم: اعتماد تخصصي العلوم الجنائية والعلاقات الدولية والدبلوماسية بجامعة الاستقلال

صيدم: اعتماد تخصصي العلوم الجنائية والعلاقات الدولية والدبلوماسية بجامعة الاستقلال

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

القوى الوطنية والإسلامية تدعو لاعتبار الجمعة يوم تصعيد ميداني

القوى الوطنية والإسلامية تدعو لاعتبار الجمعة يوم تصعيد ميداني

حلس يستقبل الفائزين في الانتخابات الداخلية للمحامين بحركة (فتح)

حلس يستقبل الفائزين في الانتخابات الداخلية للمحامين بحركة (فتح)

إتلاف 175 مركبة غير قانونية شرق الخليل

إتلاف 175 مركبة غير قانونية شرق الخليل

صيدم: اعتماد تخصصي العلوم الجنائية والعلاقات الدولية والدبلوماسية بجامعة الاستقلال

صيدم: اعتماد تخصصي العلوم الجنائية والعلاقات الدولية والدبلوماسية بجامعة الاستقلال

عربي

الوليد بن طلال خارج قائمة أثرياء العالم لهذا السبب

الوليد بن طلال خارج قائمة أثرياء العالم لهذا السبب

رسميًا: &#34;الحشد الشعبي&#34; ضمن القوات العراقية

رسميًا: "الحشد الشعبي" ضمن القوات العراقية

ملك البحرين: (الربيع العربي) مؤامرة على المنطقة.. وإيران دولة فاشلة

ملك البحرين: (الربيع العربي) مؤامرة على المنطقة.. وإيران دولة فاشلة

مسؤول مغربي: الجزائر لا مصداقية لها للحديث عن حقوق الإنسان

مسؤول مغربي: الجزائر لا مصداقية لها للحديث عن حقوق الإنسان

منوعات

صور: تيم حسن يحضن وفاء الكيلاني.. شاهدوا تعليقات &#34;الغيورين&#34;

صور: تيم حسن يحضن وفاء الكيلاني.. شاهدوا تعليقات "الغيورين"

فيديو: شاهد لحظة سقوط شيرين عبد الوهاب على المسرح

فيديو: شاهد لحظة سقوط شيرين عبد الوهاب على المسرح

صور جديدة للطفلة منه عرفة تظهرها كاملة الأنوثة

صور جديدة للطفلة منه عرفة تظهرها كاملة الأنوثة

صور: هل تزوجت علا رامي من جديد؟

صور: هل تزوجت علا رامي من جديد؟