مسؤول مغربي: الجزائر لا مصداقية لها للحديث عن حقوق الإنسان

رام الله - دنيا الوطن

أكد حسن بوكيلي القائم بأعمال المغرب في جنيف، أن "الجزائر ليست لها مصداقية للحديث عن حقوق الإنسان، بسبب الجرائم والانتهاكات في الماضي والحاضر، والتي ارتكبت تحت مسؤوليتها الكاملة في مخيمات تندوف".



وقال بوكيلي: "نأسف لإصرار الجزائر على إفساد النقاشات داخل المجلس من خلال إثارتها لخلافها السياسي مع المغرب حول الصحراء المغربية"، مشيرًا إلى أن: "الشيء الوحيد الذي يجب تحريره من الاستعمار في منطقتنا، هو طريقة تفكير الدبلوماسية الجزائرية، تجاه المغرب ووحدته الترابية".



واعتبر بوكيلي، أنه ينبغي على الجزائر: "حل مشاكلها الداخلية والاستجابة لمطالب الحكم الذاتي لسكان القبائل والمزابيين، والذين يتعرض مناضلوهم للاضطهاد، والتعذيب، والسجن وإجبارهم على الصمت أو النفي".