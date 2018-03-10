بوتين: أمريكا تقوم بأعمال "قذرة" وتلوم الآخرين

بوتين: أمريكا تقوم بأعمال "قذرة" وتلوم الآخرين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الولايات المتحدة تمارس "أعمالاً قذرة" وتلقي باللوم على الآخرين فيها.

وأضاف بوتين، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنيك): "من هم هؤلاء الناس الذين يعتقدون ذلك، وما هي الأعمال القذرة؟" "أنا لا أقوم بأي عمل قذر"، كل ما أقوم به واضح، هذا الختم (القذارة) موجود عندكم، لديكم أشخاص يحبون القيام بأعمال قذرة، فلذلك تعتقدون أننا نفعل الشيء نفسه، لا شيء من هذا القبيل".

وكان بوتين، أعلن، في المقابلة ذاتها، أن روسيا لا تبرر التدخل في الانتخابات الأمريكية ولا تفعل ذلك، ولم يستبعد، في الوقت ذاته، قيام بعض الأفراد باستخدام أدوات معينة في بلدان أخرى وإرسال معلومات ذات صلة من فرنسا أو ألمانيا أو آسيا أو حتى روسيا، لكن هذا لا علاقة له بالسلطات الروسية.

يذكر أن العلاقات الروسية الأمريكية ساءت بسبب الأزمة الأوكرانية، وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في آذار/ مارس عام 2014، كذلك ازدادت العلاقات بين موسكو وواشنطن تأزماً، حيث أغلقت الولايات المتحدة القنصلية العامة الروسية في سان فرانسيسكو، ومباني الممثلية التجارية الروسية في نيويورك وواشنطن، رداً على تقليص عدد الموظفين في البعثة الدبلوماسية الأمريكية لدى روسيا، الذي جاء بدوره، رداً على مصادرة الولايات المتحدة بعض المباني الدبلوماسية الروسية على أراضيها.

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