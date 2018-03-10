العثور على مسلح وثلاث رهائن قتلى بدار للمحاربين القُدامى بكاليفورنيا

العثور على مسلح وثلاث رهائن قتلى بدار للمحاربين القُدامى بكاليفورنيا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الشرطة الأمريكية، أنه عُثر على مشتبه به في إطلاق نار وثلاث رهائن، قتلى في دار لقدامى المحاربين في ولاية كاليفورنيا.

وأفاد جيري براون، حاكم كاليفورنيا، بمقتل ثلاث رهائن أثناء الحادث، وقال في بيان صدر عنه: "نشعر بالحزن العميق بسبب العنف الرهيب الذي أودى بحياة ثلاثة أشخاص، كرسوا حياتهم لخدمة محاربينا القُدامى" بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وفي وقت سابق، صرح سناتور بالولاية، بأن المهاجم شارك في برنامج "The Pathway Home" المخصص للمحاربين القدامى، الذين يعانون من اضطرابات نفسية، مضيفاً أن الضحايا يعتقد أنهن من العاملات في الدار.

وكان مسؤول في قوات الحماية المدنية الأمريكية، ووسائل إعلام محلية قالوا: أمس الجمعة 9 آذار/ مارس، إن مسلحاً احتجز ثلاث رهائن في دار لقدامى المحاربين تقع في منطقة نابا فالي على بعد نحو 50 ميلاً شمال شرقي سان فرانسيسكو.

فيديو: العثور على مسلح وثلاث رهائن قتلى بدار للمحاربين القدامى بكاليفورنيا

 

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