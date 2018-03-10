بوتين يُفاجئ العالم.. هذا رأيي بترامب؟

رام الله - دنيا الوطن

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،عن نظيره الأميركي دونالد ترامب، حيث قال: ترامب رجل ذو خبرة، ويحترم أولئك الذين يتعاون معهم، لكنه كشف أنه لا يقرأ تغريداته على (تويتر)، لأن لا حساب له هناك.



ووفق المقابلة التي أجرتها شبكة (NBC) الأميركية، فقد سألت بوتين، عن السبب الذي يحدو بترامب للإشارة إليه والحديث عنه "بإجلال"؟ فذكر: "لا أعتقد أنه يعاملني شخصياً فقط باحترام، بل أعتقد أنه شخص ذو خبرة، ورجل أعمال لديه الكثير من الخبرة، ويفهم أنه إذا كانت هناك حاجة لإقامة علاقات تعاون مع شخص ما، أو شريك حالي أو محتمل، فيجب على المرء أن يتعامل معه باحترام وتقدير، وإلا فإنه لن ينجح في إقامة علاقات ناجحة".



وقال الرئيس الروسي أيضًا: إنه لم يقرأ أبداً تغريدات ترامب على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وأكد أنه ليس لديه حساب أو صفحة في هذه الشبكة، لأن لديه طرقاً أخرى للتعبير عن وجهة نظره وتنفيذ قراراته، معتبرًا إياه شخصاً ذات حداثة وتطور، كما أنه أكثر غنى وتنوعاً منه نفسه.