ترامب: نعمل لإتمام صفقة مع كوريا الشمالية

رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السبت: إن العمل جار لإتمام الصفقة مع كوريا الشمالية، وفي حال نجاحها، ستعود بالنفع على العالم بأسره.



وأضاف ترامب، في تغريدة له على (تويتر): "هناك عمل جار لإتمام اتفاق مع كوريا الشمالية، وإذا أمكن تحقيقه، فسيكون أمراً جيداً للعالم، الزمان والمكان سيتم تسميته لاحقاً"، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء.



يذكر، أنه في وقت سابق، أعلن الرئيس ترامب، أنه قبل عرض الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بشأن اجتماع لمناقشة المشاكل بين البلدين.



​في سياق آخر، كانت الناطقة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، قد أعلنت أن حملة الضغوط على كوريا الشمالية، حققت أهدافها، مشيرةً إلى أنهم لم يصلوا لمرحلة المفاوضات بعد.



ولفتت الناطقة إلى أن الرئيس دونالد ترامب لن يجتمع مع نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون، حتى توجد خطوات ملموسة تجاه الوعود التي تقدم بها الأخير حول نزع السلاح النووي.