ثلاثة جرحى في هجوم مسلح بمدينة أجدابيا الليبية

فيديو أرشيفي: سقوط 3 جرحى من الجيش الليبي في انفجار سيارة مفخخة في أجدابيا

رام الله - دنيا الوطنأسفر هجوم مسلح وقع اليوم السبت، في مدينة أجدابيا شرقي ليبيا، عن إصابة ثلاثة أشخاص بينهم سودانيان اثنان، بحسب ما أفاد مصدر في قوات الجيش الوطني الليبي.وقال مسؤول عسكري: "جرح جندي تابع للجيش الليبي، إثر هجوم استهدف بوابة أمنية في مدينة أجدابيا (840 كلم شرق طرابلس) خلف جريحين سودانيين آخرين"، بحسب وكالة (فرانس برس).وأضاف المصدر: "أن سيارة هاجمت بسرعة كبيرة البوابة قبل أن تنفجر متسببة في إصابة الأشخاص الثلاثة، بالإضافة إلى أضرار مادية متفاوتة في المبنى الخاص بالبوابة جنوبي أجدابيا وبالطريق والآليات العسكرية والمدنية".ولم تعلن أية جهة، حتى الآن مسؤوليتها عن الاعتداء الذي قتل فيه الانتحاري الذي نفذه.