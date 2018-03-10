بسبب "صفقة القرن".. تأجيل القمة العربية المقررة بالسعودية

بسبب "صفقة القرن".. تأجيل القمة العربية المقررة بالسعودية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (روسيا اليوم)، إنه من المقرر تأجيل القمة العربية التي يجري الإعداد لعقدها في السعودية أواخر شهر آذار/ مارس الجاري.

ونقل الموقع، عن مسؤول فلسطيني، لم تسمه، أن سبب تأجيل القمة العربية المقررة في السعودية، يعود لعدم بلورة موقف واضح من "صفقة القرن".

وأضاف المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، أن عدداً من المتغيرات في المنطقة العربية، لاسيما الأزمة الخليجية، ساهمت أيضاً في تأجيل القمة.

يذكر، أن اجتماع لجنة المتابعة العربية، أقر اعتماد خطة الرئيس محمود عباس التي طرحها في مجلس الأمن، التي تنص على التمسك بمبادرة السلام العربية،  وقرارات الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام، وإنهاء الوصاية الأمريكية على عملية السلام.

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