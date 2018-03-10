التحالف يُدمر آليات عسكرية لجماعة الحوثي في مطار تعز

فيديو أرشيفي: هزائم جديدة للحوثيين بغارات للتحالف العربي

رام الله - دنيا الوطنقصفت مقاتلات التحالف العربي، بغارتين على مواقع تمركز جماعة الحوثي في مطار تعز الدولي، ما أسفر عن تدمير دبابة شرقي المحافظة.كما صدت قوات الجيش الوطني في اللواء 22 هجوماً عنيفاً لجماعات الحوثي في محيط القصر الجمهوري، ومعسكر التشريفات، مكبدة الجماعة خسائر فادحة، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).واستهدفت مدفعية الجيش الوطني، دبابة تابعة للحوثيين في تبة السلال، ما أدى إلى إعطابها.كما تم تدمير رشاش 12.7 تابع للجماعة الحوثية، جراء استهدافه بمدفعية الجيش الوطني في هوب العقاب، بجبهة الأشروح، غربي المحافظة.