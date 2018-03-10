مصرع نجل زعيم طالبان و20 آخرين في غارة أميركية

فيديو أرشيفي: غارات أمريكية جديدة على مواقع لطالبان في افغانستان

رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث باسم حركة طالبان الباكستانية، أن نجل زعيمها الملا فضل الله، كان بين 21 قتيلاً سقطوا خلال الأسبوع الجاري، بعد أن أطلقت طائرة مسيرة أميركية صواريخها على مؤسسة تعليمية في أفغانستان.وقال المتحدث محمد خراساني في بيان اليوم السبت: "إن نجل فضل الله، يدعى عبد الله"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).جاء تأكيد المتحدث بعد يوم من تصريح لمسؤولين، بأن الطائرة المسيرة، استهدفت مجمعاً، وقال خراساني: "إن قتلى الغارة كانوا تلاميذ المؤسسة التعليمية".وكان المتحدث قال في وقت سابق: "إن 21 تلميذاً قتلوا في الغارة التي شنت الأربعاء، على المؤسسة التعليمية القريبة من منطقة باجور القبلية الباكستانية، بناء على معلومات من الاستخبارات الباكستانية".وحذر خراساني من أن طالبان، تعتزم شن هجمات انتقامية قريباً.يتزعم فضل الله حركة طالبان الباكستانية، ويعتقد أنه مختبئ في أفغانستان.