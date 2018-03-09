الشيخة موزة تُعلق على أزمة قطر مع دول الخليج

الشيخة موزة تُعلق على أزمة قطر مع دول الخليج
رام الله - دنيا الوطن
قالت والدة أمير قطر، الشيخة موزة بنت ناصر، إن الأزمة الخليجية جعلت قطر أقوى وجعلت القطريين يتساءلون من نحن.

وأضاف الشيخة موزة، لمجلة (باري ماتش) الفرنسية: "دول الحصار حاولت التفريق بين الشعوب الخليجية ولكنهم لم ينجحوا وأنه حتى لو فرضوا علينا حصارا فلن يستطيعوا محو جيناتنا".

وشددت على أن قطر أصبحت موحدة أكثر من أي وقت مضى والأزمة جعلتها أقوى، مشيرةً إلى أن الأمير تميم بن حمد آل ثاني ازدادت شعبيته بعد الأزمة.

وردا على سؤال بخصوص اتهام قطر بدعم الإرهاب، قالت "إنها تُهم واهية، ومجرد ترديد شائعات ونشر أكاذيب، وهذا يكفي".

وأكملت: "في يوم ما ستتضح الحقيقة، لدينا تاريخ طويل مع السعودية، هناك علاقات مصاهرة بيننا، ومنطقتنا تعيش في شكل قبائل حتى إنه في وقت ما لم يكن بيننا حتى حدود ويعيش أفراد من عائلاتنا في السعودية والبحرين والإمارات".

وأكدت أنه لا يمكن إنهاء هذه العلاقات بين عشية وضحاها، مشيرة في السياق إلى أنهم لن يستطيعوا محو الجينات القطرية، مبينةً أنها تعرف الكثير من الناس في هذه الدول ترفض ما حدث.

كما أفادت بأنها قرأت إحصائية أجراها معهد بجامعة قطر توضح أن 78٪ من القطريين يشعرون أن روابطهم العائلية قد تأثرت بهذا الحصار، والأرقام متطابقة تقريبا بالنسبة للإماراتيين.

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