الأحمد يكشف حقيقة الموقف العربي من "صفقة القرن"

رام الله - دنيا الوطن

نفى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، محاولة بعض الدول العربية إقناع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقبول "صفقة القرن" لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.



وأكد الأحمد، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم)، أن الرئيس عباس طرح في مجلس الأمن رؤية حول عملية السلام مع إسرائيل والتي تتمسك فيها القيادة الفلسطينية بالثوابت الوطنية وقرارات الشرعية الدولية.



وأضاف أن القيادة الفلسطينية تدعو لمؤتمر دولي تحت سقف الأمم المتحدة، رافضا أي تفرد أمريكي في رعاية عملية السلام، لافتاً إلى أن الضغوط التي مورست في السابق على الرئيس عباس "قد تراجعت وتيرتها" بعد خطاب الرئيس في مجلس الأمن الدولي.



وأشار إلى أنه لا يوجد طرف عربي يستطيع تجاوز القرار الفلسطيني فيما يتعلق بحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.



هذا وتم خلال جتماع لجنة المتابعة العربية إقرار بأن يتم اعتماد خطة عباس التي طرحها في مجلس الأمن التي تنص على التمسك بمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة وعقد مؤتمر دولي للسلام وإنهاء الوصاية الأمريكية على عملية السلام.



وعلى صعيد آخر، أكد مسؤول فلسطيني، وفق (روسيا اليوم)، أن سبب تأجيل القمة العربية المقررة في السعودية يعود لعدم بلورة موقف واضح من "صفقة القرن".



وأضاف المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، أن عدداً من المتغيرات في المنطقة العربية، سيما الأزمة الخليجية، ساهمت أيضاً في تأجيل القمة.