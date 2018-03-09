فيديو وصور: هذا هو أقوى مسدس ساقية دوارة في العالم

رام الله - دنيا الوطنقالت مجلة (ناشيونال انترست) الأمريكية، إن مسدس "سميث آند ويثون" يُعد أقوى مسدس "ساقية دوارة" في العالم.وأوضحت المجلة، أن مسدس "سميث آند ويثون — 500" يمكنه إصابة الهدف بكفاءة البنادق، مشيرة إلى أن قوة الطلقات تجعل المسدس يستدير بزاوية 90 درجة عقب إطلاق النار مباشرة.ولفتت المجلة إلى أن استخدام المسدس من قبل غير المحترفين يمكن أن يعرضه لخطر كبير، مشيرة إلى أن قوة المسدس تجعله يستدير من الوضع العامودي مع جسم الإنسان إلى الوضع الموازي عقب إطلاق النار.وأوردت مجلة "بوبيلر ميكانيكز" الأمريكية مواصفات المسدس، الذي يعرف اختصارا بـ"إس آند دبليو — 500"، مشيرة إلى أنه مسدس أمريكي يعمل بـ"ساقية دوارة" سعتها 5 طلقات.طول المسدس 37.5 سم، ووزنه يتجاوز 1.9 كغم، وتصل سرعة الرصاصة عند فوهة المسدس إلى 566 مترا في الثانية، وطول الماسورة 21.3 سم، بحسب موقع شركة "سميث ويثون"، التي تنتج المسدس.