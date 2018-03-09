الوزير ادعيس: انتهاكات الاحتلال في الابراهيمي تجاوزت كل الحدود

رام الله - دنيا الوطن

قال الشيخ يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية إن وضع المستوطنين لخيام ضخمة في ساحات الحرم الابراهيمي الجنوبية بجانب مبنى الاستراحة المؤدية الى ملعب الابراهيمية هو تطور خطير.



وأضاف ادعيس، أن هذه الخطوة مؤشر على رقعة استيطانية جديدة يتم العمل عليها بشكل حثيث تحت سمع العالم وبصره.



وأكد ادعيس بأن الانتهاكات الاحتلالية للمسجد الإبراهيمي تجاوزت كل الحدود، وأصبح الأمر يتعلق بسيطرة يهودية كاملة على المسجد وليس انتهاكات فرجية تتعلق بتحاوزات للمستوطنين.



وأوضح أن الامر جد خطير ويحتاج إلى وقفة جدية قبل فوات الأوان، مجددا مطالبته للمؤسسات الدولية بضرورة ايقاف هذه الاعتداءات والانتهاكات خشية من التطورات التي قد تنشأ عنها.