اتهامات قطرية للإمارات بتنفيذ عملية عسكرية في منطقتها الاقتصادية

اتهامات قطرية للإمارات بتنفيذ عملية عسكرية في منطقتها الاقتصادية
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت قطر، إنها أبلغت مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، بأنها رصدت إجراء إماراتياً في المنطقة الاقتصادية الخاصة بها.

وأوضحت صحيفة الشرق القطرية، أن السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أبلغت أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، والسفير كاريل فان أوستريم، رئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر، بأن منظومة المراقبة البحرية القطرية رصدت زورقا إماراتيا تم إنزاله من سفينة عسكرية، ودخول المنطقة الاقتصادية الخالصة القطرية.

وحسب الرسالة، فإن الزورق اعترض واختطف قارب صيد قطريا على متنه سبعة صيادين وقبطان جميعهم يحملون الجنسية الهندية، وإجباره على الخروج من المنطقة الاقتصادية الخالصة القطرية ودخول المنطقة الاقتصادية الخالصة الإماراتية تحت تهديد السلاح.

واعتبرت السفيرة في رسالتها أن الحادث جريمة خطف متكاملة الأركان وتشكل سابقة خطيرة وانتهاكا للأعراف الدولية. وقالت إن دولة قطر تدين وتشجب بشدة مثل هذا التصرف الإماراتي الذي يعد خرقا للقانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

كما حمّلت الرسالة دولة الإمارات المسؤولية الكاملة عن سلامة وأمن أفراد طاقم الصيد القطري، مناشدة في الختام المجتمع الدولي للضغط على دولة الإمارات العربية المتحدة للالتزام بالمبادئ والاتفاقيات الدولية واحترامها، وتحرير أفراد الطاقم وإعادة قارب الصيد وأية ممتلكات محتجزة.

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