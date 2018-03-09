منسق الحكومة الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية يعتزل منصبه مايو المقبل

منسق الحكومة الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية يعتزل منصبه مايو المقبل
يوآف مردخاي
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (معاريف) العبرية، إن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، يوآف مردخاي، سيعتزل مهامه في الأول من أيار/ مايو المقبل.

وأوضحت الصحيفة، أن مردخاي "هو شخصية مركزية في كل ما يتعلق بالاتصال بين إسرائيل والفلسطينيين"، لافتاً إلى أن ذلك ليس فقط بسبب منصبه الرسمي كحاكم عسكري للضفة وغزة ، بل بسبب ذخائره الشخصية، بحسب تعبيره.

وقال إن "مردخاي يتمتع بمعرفة وتجربة وعلاقات متراكمة على مدى ثلاثة عقود، إلى جانب كفاءته في تحليل وفهم المجتمع الفلسطيني بطبقاته المختلفة"، إضافة إلى قدرته العالية على إقامة علاقات ثقة مع محادثيه العرب.

وأشارت إلى أن مردخاي شخصية تبعث على الاستقرار في لحظات الروتين، وكذلك في أوقات الأزمات، مشيراً إلى أن غيابه في بداية أيار/مايو من الممكن أن يؤثر على تصاعد المواجهات مع الفلسطينيين، خصوصاً أن ذلك يتزامن مع موعد تدشين السفارة الأمريكية بمدينة القدس المحتلة.

ورأى خوري أنه "في حال أجريت انتخابات إسرائيلية مبكرة في حزيران/ يونيو المقبل، فإن زيارة ترامب في افتتاح السفارة الأمريكية، ستصبح ليس فقط استعراضية على حساب الفلسطينيين، بل سيخدم أيضا دعاية الليكود في الانتخابات".

وتابع: "ليس من صلاحية المقدرين أن يتوقعوا اندلاع الصدام العنيف، وهذا ليس في وسعهم؛ لكنهم بالتأكيد يستطيعون الإشارة إلى الشروط والملابسات التي من شأنها أن تولد خطوة ما، أو حدثا قابلا للانفجار".

وأكمل: "لا يمكن القول إذا كانت ستندلع في أيار/مايو اضرابات دموية بين إسرائيل والفلسطينيين، ولكن إذا ما سادت جملة الملابسات السابقة، فسيكون ممكنا بالتأكيد القول إنه نشأت الشروط للمواجهة العنيفة".

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