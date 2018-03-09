يحيى موسى: من يتعاطى مع "صفقة القرن" عدو لنا

يحيى موسى: من يتعاطى مع "صفقة القرن" عدو لنا
القيادي في حماس - يحيى موسى
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي في حركة حماس، يحيى موسى، إن القرار الأمريكي الأخير حول القدس عبارة عن إقرار واقع الاحتلال وشرعنته.

وأضاف موسى، في كلمة له خلال مسيرة للقوى الوطنية والإسلامية بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، أن شعبنا مصمم للوصول لحقوقه وفلسطين أكبر من أمريكا وتاريخ فلسطين (أكبر من تاريخها) والقدس أكبر من واشنطن، فالقدس هي هوية أكثر من مليار مسلم وعربي، مشددًا على أن المؤامرة يجب أن تسقط.

وأوضح موسى: "لا بد أن نحدد من العدو وهي إسرائيل، وكل من يتحالف مع عدونا لا بد أن يصنّف في خانة الأعداء".

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