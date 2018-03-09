قنصل بريطاني: موقفنا ثابت من حل الدولتين والقدس جزء من السلام

قنصل بريطاني: موقفنا ثابت من حل الدولتين والقدس جزء من السلام
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال جيمز داونر نائب القنصل البريطاني في القدس: إن موقف بريطانيا ثابت وداعم لحل الدولتين، وانهاء الاحتلال الاسرائيلي، مؤكداً أن المستوطنات غير شرعية ويقوض حل الدولتين.

وأضاف داونر في حديق لتلفزيون فلسطين ضمن برنامج " لقاء خاص"، أن بريطانيا تدعم حل الدولتين، وحل الصراع الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي، من خلال عملية تفاوضية تقود إلى قيام دولتين آمنتين تعيشان معا، وأن تقام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على اراضيها على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

وأكد داونر على أن القدس عاصمة لدولتين وهي جزء من حل الدولتين، لافتاً بلاده لن تقوم بنقل سفارتها إلى مدينة القدس، مشدداً على أن المستوطنات عقبة أمام إحلال السلام، وهي غير قانونية وغير شرعية.

وقال:" إن عملية تسريع البناء في المستوطنات غير مقبول، فهي أخذت تزداد بشكل سريع وهذا يقوض حل الدولتين".

وأشار داونر إلى أن بريطانيا تثير قضايا الاعتداء على الفلسطينيين مع الجانب الاسرائيلي، قائلاً: "نحن نثير المسائل المتعلقة بالتوسع الاستيطاني وهدم البيوت والاعتداء على التجمعات الفلسطينية في الضفة والقدس مع اسرائيل بشكل دائم، ونناقش التهديدات التي تخضع لها الاراضي الفلسطينية، ونطالب وقف هذه الانشطة ونقدم الدعم العملي للمجتمعات الفلسطينية، ونحاول أن نوفر لهم القدرة للوصول إلى المحاميين من أجل منع السلطات الاسرائيلية من هدم بيوتهم وممتلكاتهم.

وأضاف: "نتساءل دائما أين هو التزام اسرائيل اتجاه حل الدولتين، وماذا يمكن أن نفعل بهذا الاطار؟"

وفيما يخص اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين، قال: " هذا خيار وهذه اداة، ووزرائنا في بريطانيا لم يقرروا بشأن ذلك حتى الان، وسوف يكون هناك قرار وهم المخولون باتخاذه، من أجل دعم عملية السلام".

وفيما يتعلق بالدعوة الفلسطينية لعقد مؤتمر دولي للسلام تنبثق عنه آلية دولية جديدة للعملية السياسية، أكد سعي بلاده للعمل مع أي خيار عملي من شانه أن يسرع عملية السلام، فقال" نحن نرحب بالتفاعل مع الخيارات المطروحة، و نحن كشركاء دوليين نبحث عن أي طريقة لدعم العملية السياسية التي تراجعت في الأعوام الماضية".

وحول خطاب الرئيس محمود عباس في مجلس الامن، قال داونر: "كانت المرة الاولى التي سمعت فيها لهذه الطروحات ونحن نريد سماع التفاصيل والبحث عن إمكانية عودة الاطراف إلى طاولة المفاوضات من أجل تحقيق حل الدولتين الذي ندعمه". 

وفيما يتعلق بالاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة بحق المقدسات الاسلامية والمسيحية، قال: "نحن نقر بأن مدينة القدس مهمة للديانات السماوية الثلاث، ويجب أن يكون هناك قدرة لدى الجميع للوصول إلى الأماكن المقدسة في مدينة القدس واداء طقوس العبادة فيها".

وحول أهمية استمرار الدعم الدولي لوكالة غوث وتشغييل اللاجئين "أنروا"، أكد ضرورة الاستمرار بتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين ليس فقط في فلسطين، وإنما في كل أماكن تواجدهم في العالم، مشيراً أن بريطانيا داعم قوي للأنروا منذ أعوام طويلة معرباً عن أمله بزيادة عدد الدول المانحة "للأنروا"، وأن تتسع دائرة المانحين.

وحول زيارة الأمير وليام البريطاني إلى دولة فلسطين، قال: "نحن سعيدون حول الاعلان عن الزيارة ، موضحاً أنه سيقوم بزيارة فلسطين ضمن زيارة أقليمية، والغرض من هذه الزيارة هو تعزيز الروابط الثقافية بين الشعبين الفلسطيني والبريطاني، وسنقوم بالعمل مع النظراء الفلسطينيين للتحضير للزيارة واستثمارها بالشكل الجيد".

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