الأحمد: أمريكا تغازل حماس عن طريق إسرائيل وصحة الرئيس مستقرة

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، إن الولايات المتحدة الأمريكية تغازل حماس عن طريق مطالبة إسرائيل مراعاة الوضع الإنساني في قطاع غزة.



وأوضح الأحمد، في تصريحات صحفية، أن المطلوب من حماس أن تتصرف كحركة وطنية فلسطينية، وأن تتحلل من تبعيتها لتنظيم الإخوان المسلمين وحلفائهم الدوليين، داعياً إياها إلى الحديث بلسان واحد، بشأن الموقف الفلسطيني الرافض لصفقة القرن.



وأضاف: "لو كانت حماس صادقة في دعمهم لموقف السلطة من خطة ترامب لأنهوا الانقسام، بعد أن كانوا قد أعلنوا خروجهم منه، فالأمر لا يتعلق بالكلام، وإنما بالفعل".



وتابع: "يجب أن تكون حماس جزءا من الموقف الفلسطيني، وهذا يتطلب أولا إنهاء الانقسام"، لافتاً إلى أن القيادة الفلسطينية لا تخشى صفقة القرن وستعصف بها وبكل من يقف معها، مشددًا على أنه لا توجد قوة في الأرض تستطيع أن تفرض صفقة القرن على الفلسطينيين، طالما أن الشعب الفلسطيني وقيادته يرفضون ذلك.



وأضاف أن "خطاب الرئيس محمود عباس نهاية الشهر الماضي أمام جلس الأمن، يحدد الموقف الفلسطيني والعربي المرتقب من القمة المقبلة، من الخطة الأمريكية".



وتابع: "طالما أن الموقف الفلسطيني مسنود من الأمتين العربية والإسلامية ومن أحرار العالم، فلن يستطيع ترامب هزيمتنا، ونحن نقول لضعاف النفوس محليا وإقليميا: الحقوا أنفسكم قبل أن تجرفكم العاصفة".



على صعيد آخر أكد الأحمد، أن "صحة الرئيس محمود عباس مستقرة تماماً"، مشيراً إلى أن "كل الأخبار التي تتحدث عن تردي في صحة الرئيس ليست لها أي مصداقية، وهي مرتبطة بالاحتلال".