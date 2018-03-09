نائب ترامب: لم نقدم تنازلات لكوريا الشمالية

رام الله - دنيا الوطن

أكد مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم أي تنازلات أمام كوريا الشمالية لبدء المفاوضات.



وقال بنس، اليوم الجمعة: "إن واشنطن لا تعتزم رفع العقوبات عن كوريا الشمالية قبل أن توقف بيونغ يانغ برنامجها النووي"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.



وأضاف: "رغبة كوريا الشمالية لعقد لقاء من أجل مناقشة التخلص من السلاح الكيميائي مع وقف كافة التجارب النووية وعمليات إطلاق الصواريخ مؤشر على أن استراتيجية الرئيس دونالد ترامب لعزل نظام كيم تعمل".



وأوضح نائب الرئيس الأمريكي أن الكوريين الشماليين يجلسون إلى طاولة الحوار رغم أن الأمريكيين لم يقدموا أي تنازلات".



وأعلن مستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية تشونغ إن يونغ، اليوم الجمعة، أن ترامب وافق على لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أن، قبل شهر مايو المقبل.



وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن ترامب سيقبل دعوة للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على أن يحدد فيما بعد موعد ومكان اللقاء.