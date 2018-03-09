فيديو: المسلحون يستهدفون الممر الإنساني في مخيم الوافدين

رام الله - دنيا الوطناستهدفت المجموعات المسلحة المتمركزة في غوطة دمشق الشرقية اليوم الجمعة، الممر الإنساني في مخيم الوافدين بالرصاص المتفجر، بحسب ما أعلنه التلفزيون السوري.من جانبه، أكد رئيس مركز المصالحة الروسي اللواء فلاديمير زولوتوخين استهداف المعبر من قبل المسلحين، قائلا: "بعد حوالي نصف ساعة من إغلاق الممر الإنساني في الغوطة الشرقية تعرض معبر مخيم الوافدين لنيران المسلحين"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وبحسب المعلومات الأولية فقد تم إطلاق النار من مدافع دفاع جوي تفجر قذائفها عن بعد". وأشار رئيس المركز إلى أن القصف لم يسفر عن سقوط قتلى أو مصابين​​.وفي وقت سابق من ظهر اليوم الجمعة، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بورود معلومات تتحدث عن خروج 53 مدنيا من الغوطة بينهم 13 مسلحا وذلك من خلال الممر الآمن المؤدي إلى مخيم الوافدين في وقت لاحق اليوم.كما أفادت الوكالة بأن قافلة إنسانية استخدمت المعبر نفسه لنقل المساعدات، تحت إشراف الهلال الأحمر السوري، إلى المدنيين المحاصرين من قبل مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" والمجموعات التابعة له في الغوطة الشرقية.وذكرت (سانا) أن القافلة مشتركة بين الهلال الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة وتتألف من 13 شاحنة محملة بمواد غذائية وإغاثية تكفي لـ12 ألف شخص.