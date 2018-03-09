فيديو: قتلى وجرحى في حريق بمصنع للكيماويات غربي الهند

رام الله - دنيا الوطنلقي ثلاثة أشخاص على الاقل مصرعهم اليوم الجمعة، فيما أصيب 15 آخرون، جراء اندلاع حريق هائل في مصنع للكيماويات غرب الهند، بحسب ما أعلنته الشرطة الهندية.ونقلت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية عن المسؤول بالشرطة مانغوناث شينغ قوله: "إن الحريق اندلع في المصنع الواقع بمنطقة تارابور بولاية "ماهاراشترا"، 125 كم عن العاصمة مومباي".وأشار إلى أنه بدأ عقب وقوع انفجار في غرفة تحتوي على مواد كيميائية إلا أنه لم تتضح بعد أسبابه وملابساته.وقال شينغ: "أن الحريق انتشر إلى ستة مصانع أخرى قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من احتوائه".وبين المسؤول الهندي أن ثلاثة من المصابين يرقدون بالمستشفى في حالة حرجة.