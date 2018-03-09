فيديو: قتلى وجرحى في حريق بمصنع للكيماويات غربي الهند

فيديو: قتلى وجرحى في حريق بمصنع للكيماويات غربي الهند
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي ثلاثة أشخاص على الاقل مصرعهم اليوم الجمعة، فيما أصيب 15 آخرون، جراء اندلاع حريق هائل في مصنع للكيماويات غرب الهند، بحسب ما أعلنته الشرطة الهندية.

ونقلت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية عن المسؤول بالشرطة مانغوناث شينغ قوله: "إن الحريق اندلع في المصنع الواقع بمنطقة تارابور بولاية "ماهاراشترا"، 125 كم عن العاصمة مومباي".

وأشار إلى أنه بدأ عقب وقوع انفجار في غرفة تحتوي على مواد كيميائية إلا أنه لم تتضح بعد أسبابه وملابساته.

وقال شينغ: "أن الحريق انتشر إلى ستة مصانع أخرى قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من احتوائه".

وبين المسؤول الهندي أن ثلاثة من المصابين يرقدون بالمستشفى في حالة حرجة.


 

أخبار ذات صلة

فيديو وصور: هذا هو أقوى مسدس ساقية دوارة في العالم

فيديو وصور: هذا هو أقوى مسدس ساقية دوارة في العالم

ماذا طلب نتنياهو من ترامب في صفقة بيع مفاعلات نووية للسعودية

ماذا طلب نتنياهو من ترامب في صفقة بيع مفاعلات نووية للسعودية

مسؤول بالموساد: هذه مصلحة بوتين في الحرب بين إسرائيل وإيران

مسؤول بالموساد: هذه مصلحة بوتين في الحرب بين إسرائيل وإيران

مصرع سبعة أشخاص في تفجير بكابل

مصرع سبعة أشخاص في تفجير بكابل

نائب ترامب: لم نقدم تنازلات لكوريا الشمالية

نائب ترامب: لم نقدم تنازلات لكوريا الشمالية

خامنئي: لا دخل لأميركا وأوروبا بالوجود الإيراني بالمنطقة

خامنئي: لا دخل لأميركا وأوروبا بالوجود الإيراني بالمنطقة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

وفاة طفل سقط من علو جنوب القطاع

وفاة طفل سقط من علو جنوب القطاع

الوزير ادعيس: انتهاكات الاحتلال في الابراهيمي تجاوزت كل الحدود

الوزير ادعيس: انتهاكات الاحتلال في الابراهيمي تجاوزت كل الحدود

يحيى موسى: من يتعاطى مع &#34;صفقة القرن&#34; عدو لنا

يحيى موسى: من يتعاطى مع "صفقة القرن" عدو لنا

قنصل بريطاني: موقفنا ثابت من حل الدولتين والقدس جزء من السلام

قنصل بريطاني: موقفنا ثابت من حل الدولتين والقدس جزء من السلام

عربي

اتهامات قطرية للإمارات بتنفيذ عملية عسكرية في منطقتها الاقتصادية

اتهامات قطرية للإمارات بتنفيذ عملية عسكرية في منطقتها الاقتصادية

دخول قافلة مساعدات انسانية إلى الغوطة الشرقية

دخول قافلة مساعدات انسانية إلى الغوطة الشرقية

المسلحون يستهدفون الممر الإنساني في مخيم الوافدين

المسلحون يستهدفون الممر الإنساني في مخيم الوافدين

بلجيكا تنفي اختفاء أموال مجمدة من حسابات القذافي وعائلته

بلجيكا تنفي اختفاء أموال مجمدة من حسابات القذافي وعائلته

منوعات

صور: جوهرة لساحة الجدل مرة أخرى بعد ظهروها عارية بحوض الاستحمام

صور: جوهرة لساحة الجدل مرة أخرى بعد ظهروها عارية بحوض الاستحمام

فيديو: حقيقة خطوبة الفنانة شمس والاعلامي العراقي علي الخالدي

فيديو: حقيقة خطوبة الفنانة شمس والاعلامي العراقي علي الخالدي

فيديو: عمرو أديب يطالب مصر بمقاطعة المسلسلات التركية

فيديو: عمرو أديب يطالب مصر بمقاطعة المسلسلات التركية

فيديو وصور: صديق هيفاء وهبي الجديد فلسطيني

فيديو وصور: صديق هيفاء وهبي الجديد فلسطيني