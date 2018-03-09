بلجيكا تنفي اختفاء أموال مجمدة من حسابات القذافي وعائلته

بلجيكا تنفي اختفاء أموال مجمدة من حسابات القذافي وعائلته
ديديي ريندرس نائب رئيس الوزراء البلجيكي
رام الله - دنيا الوطن
نفى ديديي ريندرس نائب رئيس الوزراء البلجيكي ووزير الخارجية، الأنباء حول اختفاء أموال من حسابات ليبية مجمدة تعود الى معمر القذافي وعائلته في مصرف (Euroclear) البلجيكي، واصفاً إياها بأنها معلومات زائفة ولا أساس لها من الصحة.

وقال في حديثه لوكالة (بيلغا)، اليوم الجمعة: "طبعا توجد هناك حرية صحافة، لكن عندما تظهر أنباء كاذبة أنتظر تصحيحها.

وردا على ذلك نفت مجلة (Vif) البلجيكية التي نشرت هذه الأنباء، بشكل قاطع مصطلح "الأخبار الزائفة" التي استخدمها نائب رئيس وزراء البلاد، مشيرة إلى أن وزارة المالية حين سألتها المجلة عن "حادث اختفاء 10 مليارات يورو" لم تؤكد ولم تنف هذه المعلومات بل أعلنت أنها لم تسمح برفع التجميد عن الحسابات الليبية.

وكانت المجلة أعلنت سابقا عن فقدان 10 مليارات يورو من أصل 16.1 مليار يورو كانت موجودة في 4 حسابات مجمدة دوليا. وهي حسابات فتحتها شركة "Lybian Investment Autority" الاستثمارية.

وقالت المجلة: "إن الأموال المجمدة في مارس عام 2011 في إطار العقوبات الدولية المفروضة على معمر القذافي وأسرته، اختفت من هذه الحسابات في الفترة ما بين 2013 و2017".

كما أشارت إلى أن الحكومة البلجيكية لم تتخذ أي قرار  بشأن رفع التجميد عن هذه الحسابات.

فيديو أرشيفي: ما لا تعرفه عن أموال ليبيا التي أودعها القذافي في الخارج

 

أخبار ذات صلة

الشيخة موزة تُعلق على أزمة قطر مع دول الخليج

الشيخة موزة تُعلق على أزمة قطر مع دول الخليج

بعد ست سنوات.. الكشف عن مصير جثمان معمر القذافي

بعد ست سنوات.. الكشف عن مصير جثمان معمر القذافي

اتهامات قطرية للإمارات بتنفيذ عملية عسكرية في منطقتها الاقتصادية

اتهامات قطرية للإمارات بتنفيذ عملية عسكرية في منطقتها الاقتصادية

دخول قافلة مساعدات انسانية إلى الغوطة الشرقية

دخول قافلة مساعدات انسانية إلى الغوطة الشرقية

المسلحون يستهدفون الممر الإنساني في مخيم الوافدين

المسلحون يستهدفون الممر الإنساني في مخيم الوافدين

قوات الشرعية اليمنية تسيطر على موقع استراتيجي قرب صنعاء‏

قوات الشرعية اليمنية تسيطر على موقع استراتيجي قرب صنعاء‏

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

وفاة طفل سقط من علو جنوب القطاع

وفاة طفل سقط من علو جنوب القطاع

الوزير ادعيس: انتهاكات الاحتلال في الابراهيمي تجاوزت كل الحدود

الوزير ادعيس: انتهاكات الاحتلال في الابراهيمي تجاوزت كل الحدود

يحيى موسى: من يتعاطى مع &#34;صفقة القرن&#34; عدو لنا

يحيى موسى: من يتعاطى مع "صفقة القرن" عدو لنا

قنصل بريطاني: موقفنا ثابت من حل الدولتين والقدس جزء من السلام

قنصل بريطاني: موقفنا ثابت من حل الدولتين والقدس جزء من السلام

عربي

اتهامات قطرية للإمارات بتنفيذ عملية عسكرية في منطقتها الاقتصادية

اتهامات قطرية للإمارات بتنفيذ عملية عسكرية في منطقتها الاقتصادية

دخول قافلة مساعدات انسانية إلى الغوطة الشرقية

دخول قافلة مساعدات انسانية إلى الغوطة الشرقية

المسلحون يستهدفون الممر الإنساني في مخيم الوافدين

المسلحون يستهدفون الممر الإنساني في مخيم الوافدين

بلجيكا تنفي اختفاء أموال مجمدة من حسابات القذافي وعائلته

بلجيكا تنفي اختفاء أموال مجمدة من حسابات القذافي وعائلته

منوعات

صور: جوهرة لساحة الجدل مرة أخرى بعد ظهروها عارية بحوض الاستحمام

صور: جوهرة لساحة الجدل مرة أخرى بعد ظهروها عارية بحوض الاستحمام

فيديو: حقيقة خطوبة الفنانة شمس والاعلامي العراقي علي الخالدي

فيديو: حقيقة خطوبة الفنانة شمس والاعلامي العراقي علي الخالدي

فيديو: عمرو أديب يطالب مصر بمقاطعة المسلسلات التركية

فيديو: عمرو أديب يطالب مصر بمقاطعة المسلسلات التركية

فيديو وصور: صديق هيفاء وهبي الجديد فلسطيني

فيديو وصور: صديق هيفاء وهبي الجديد فلسطيني