المباحث العامة بغزة تلقي القبض على المتهمَيْن بقتل المواطن عدنان مصلح

رام الله - دنيا الوطن

تمكنت المباحث العامة في قطاع غزة مساء اليوم الجمعة، من إلقاء القبض على المتهمَيْن الرئيسيْن في قضية اختطاف وقتل المواطن عدنان مصلح.



وقال العميد حسام شهوان مدير المباحث العامة: " فور تلقي بلاغ باختفاء المواطن المذكور أول أمس الأربعاء 2018/3/7، تم البدء بعمليات البحث والتحري وجمع المعلومات حول القضية".



وأضاف: "إنه خلال التحريات والتحقيقات تم الاشتباه بأحد المواطنين، ويدعى (ع، ح) وبعد توقيفه والتحقيق معه اعترف بقيامه بخطف المواطن "مصلح" بالاشتراك مع شخص آخر، حيث دلّ على مكان إخفائه في أحد الشقق السكنية بمدينة غزة"، موضحاً أنه بعد التوجه لمكان الشقة المذكورة تم العثور على المواطن "مصلح" فيها مقتولاً ومضرجاً بدمائه.



ولفت العميد شهوان إلى أنه بعد الاستمرار في أعمال البحث والتحري عن المتهم الآخر ويدعى (ص، ح)، حيث تم إلقاء القبض عليه اليوم الجمعة.



وقال مدير المباحث العامة: "يجري استكمال الإجراءات القانونية بحق المتهمَيْن وعرضهما على النيابة".