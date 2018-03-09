المباحث العامة بغزة تلقي القبض على المتهمَيْن بقتل المواطن عدنان مصلح

المباحث العامة بغزة تلقي القبض على المتهمَيْن بقتل المواطن عدنان مصلح
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تمكنت المباحث العامة في قطاع غزة مساء اليوم الجمعة، من إلقاء القبض على المتهمَيْن الرئيسيْن في قضية اختطاف وقتل المواطن عدنان مصلح.

وقال العميد حسام شهوان مدير المباحث العامة: " فور تلقي بلاغ باختفاء المواطن المذكور أول أمس الأربعاء 2018/3/7، تم البدء بعمليات البحث والتحري وجمع المعلومات حول القضية".

وأضاف: "إنه خلال التحريات والتحقيقات تم الاشتباه بأحد المواطنين، ويدعى (ع، ح) وبعد توقيفه والتحقيق معه اعترف بقيامه بخطف المواطن "مصلح" بالاشتراك مع شخص آخر، حيث دلّ على مكان إخفائه في أحد الشقق السكنية بمدينة غزة"، موضحاً أنه بعد التوجه لمكان الشقة المذكورة تم العثور على المواطن "مصلح" فيها مقتولاً ومضرجاً بدمائه.

ولفت العميد شهوان إلى أنه بعد الاستمرار في أعمال البحث والتحري عن المتهم الآخر ويدعى (ص، ح)، حيث تم إلقاء القبض عليه اليوم الجمعة.

وقال مدير المباحث العامة: "يجري استكمال الإجراءات القانونية بحق المتهمَيْن وعرضهما على النيابة".

أخبار ذات صلة

الأحمد يكشف حقيقة الموقف العربي من &#34;صفقة القرن&#34;

الأحمد يكشف حقيقة الموقف العربي من "صفقة القرن"

غرينبلات: لن نسمح لحماس بالمشاركة بأي حكومة مقبلة ويجب نزع سلاحها

غرينبلات: لن نسمح لحماس بالمشاركة بأي حكومة مقبلة ويجب نزع سلاحها

الخميس المقبل.. مؤتمر دولي لبحث الأزمة المالية لـ (أونروا)

الخميس المقبل.. مؤتمر دولي لبحث الأزمة المالية لـ (أونروا)

وفاة طفل سقط من علو جنوب القطاع

وفاة طفل سقط من علو جنوب القطاع

الوزير ادعيس: انتهاكات الاحتلال في الابراهيمي تجاوزت كل الحدود

الوزير ادعيس: انتهاكات الاحتلال في الابراهيمي تجاوزت كل الحدود

بعد المجلس الوطني.. ثمانية أعضاء سيغادرون اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

بعد المجلس الوطني.. ثمانية أعضاء سيغادرون اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

وفاة طفل سقط من علو جنوب القطاع

وفاة طفل سقط من علو جنوب القطاع

الوزير ادعيس: انتهاكات الاحتلال في الابراهيمي تجاوزت كل الحدود

الوزير ادعيس: انتهاكات الاحتلال في الابراهيمي تجاوزت كل الحدود

يحيى موسى: من يتعاطى مع &#34;صفقة القرن&#34; عدو لنا

يحيى موسى: من يتعاطى مع "صفقة القرن" عدو لنا

قنصل بريطاني: موقفنا ثابت من حل الدولتين والقدس جزء من السلام

قنصل بريطاني: موقفنا ثابت من حل الدولتين والقدس جزء من السلام

عربي

اتهامات قطرية للإمارات بتنفيذ عملية عسكرية في منطقتها الاقتصادية

اتهامات قطرية للإمارات بتنفيذ عملية عسكرية في منطقتها الاقتصادية

دخول قافلة مساعدات انسانية إلى الغوطة الشرقية

دخول قافلة مساعدات انسانية إلى الغوطة الشرقية

المسلحون يستهدفون الممر الإنساني في مخيم الوافدين

المسلحون يستهدفون الممر الإنساني في مخيم الوافدين

بلجيكا تنفي اختفاء أموال مجمدة من حسابات القذافي وعائلته

بلجيكا تنفي اختفاء أموال مجمدة من حسابات القذافي وعائلته

منوعات

صور: جوهرة لساحة الجدل مرة أخرى بعد ظهروها عارية بحوض الاستحمام

صور: جوهرة لساحة الجدل مرة أخرى بعد ظهروها عارية بحوض الاستحمام

فيديو: حقيقة خطوبة الفنانة شمس والاعلامي العراقي علي الخالدي

فيديو: حقيقة خطوبة الفنانة شمس والاعلامي العراقي علي الخالدي

فيديو: عمرو أديب يطالب مصر بمقاطعة المسلسلات التركية

فيديو: عمرو أديب يطالب مصر بمقاطعة المسلسلات التركية

فيديو وصور: صديق هيفاء وهبي الجديد فلسطيني

فيديو وصور: صديق هيفاء وهبي الجديد فلسطيني