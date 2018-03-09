شقيق الصحفي ابو الفول يناشد بسرعة تحويل أخاه للعلاج بالخارج

شقيق الصحفي ابو الفول يناشد بسرعة تحويل أخاه للعلاج بالخارج
رام الله - دنيا الوطن
ناشد شقيق الصحفي نصر ابو الفول والذي يرقد في مستشفى الرنتيسي في انتظار موعد تحويله للعلاج في مستشفى المقاصد في القدس كل صاحب ضمير حي من أجل التعجيل في تحويل اخاه  ا الحبيب الصحفي المميز نصر أبو فول رئيس الشبكة الفلسطينية للصحافة والاعلام الذي  يرقد  على سرير المرض داخل المستشفي التخصصي مستشفي الدكتور عبد العزيز الرنتيسي  ينتضر السفر لمدينة القدس بتاريخ ٢٧/٣ لمستشفي المقاصد لاجراء عملية خطيرة جدا وهي استأصال ورم سرطاني من داخل الرأس المخ .

وقال شقيقه اسامة  وهو في حالة من الحزن وينظر لأخاه الذي يتألم على سرير المرض  ارجو  من الجميع مساعدتنا للسفر والوقوف إلى  جانب  اخي نصر ابو فول الذي لم ولن يتوانى لحظة لخدمة الجميع ارجو عدم التقصير بنصر والتسهيل له مهمة السفر والتنسيق نصر صاحب الايدي الطاهرة النظيفة والقلم الحر #سفير #الانسانية .

وختم شقيقه مناشدته قائلا :لم ولن نرحم من يتخاذل او سيتخاذل بخدمة نصر ابو فول من السفر والعلاج فاخي نصر في خطر

بدوره ناشد الصحفي عبدالهادي مسلم  الاخ نقيب الصحفيين  ناصر ابو بكر التدخل فورا لدى الجهات المسؤولة من أجل سرعة سفر الزميل نصر ابو الفول  الذي يعاني من مرض السرطان في الرأس والذي يرقد على سرير المرض  إلى مستشفى المقاصد من أجل إجراء عملية جراحية فورية  لازالة الورم مؤكدا   انه في كل دقيقة يحدث تدهور لصحته ووضعه يزداد خطورة 

وقال نصر لم  يقصر باحد لهذا يجب ان يعالج متمنيا  الشفاء العاجل  للزميل له

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