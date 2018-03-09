الحكومة تحذر من خطورة استمرار الاحتلال المساس بالمقدسات الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن

وصف يوسف المحمود المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني، قيام المستوطنين بنصب خيام في ساحة الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، بانه اعادة احتلال و اضافة احتلال اخر تحت حماية الحكومة الاسرائيلية بقيادة غلاة المستوطنين والمتطرفين للحرم الشريف ولمدينتنا العربية الفلسطينية مدينة الخليل.



وحذر المتحدث الرسمي من خطورة استمرار المساس بالمقدسات في ارضنا العربية الفلسطينية من خلال اقتحامات المستوطنين وعناصر قوات الاحتلال الاسرائيلي مثلما يجري في المسجد الاقصى المبارك ومنع المصلين من الوصول اليه والى الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، اضافة الى منع رفع الاذان من على مآذنه نهائيا في أوقات كثيرة، الامر الذي يشكل مساسا سافرا بالشعائر الدينية، بما يمثل ذلك من اعتداء على المعتقدات وعلى القانون الدولي والانساني والاخلاقي وبما فيه من تجاوز لكافة اتفاقات وتفاهمات أبناء البشرية جمعاء على احترام معتقدات بعضهم البعض، والتمسك بالوصايا السماوية والأرضية التي تنص على ذلك.



وجدد المتحدث الرسمي مطالبة مؤسسات المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات العالمية رفض وادانة اعتداءات الاحتلال والمساس بالمقدسات في فلسطين المحتلة، وتنفيذ القوانين الخاصة بوقف ومنع الاعتداء على المقدسات.