إصابة شاب بجروح خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

رام الله - دنيا الوطن

أصيب شاب بعيار معدني مغلف بالمطاط في الكتف خلال مواجهات مع جيش الاحتلال بعد قمع مسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان والمنددة بقرار الادارة الامريكية المتعلقة بالقدس واللاجئين.



وافاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي ان عشرات من جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة بعد انطلاقها مباشرة بوابل كثيف من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت مما ادى الى اصابة شاب

يبلغ من العمر 18 عاما بعيار في الكتف عولج ميدانيا من قبل طاقم الهلال الاحمر الفلسطيني.



وكانت مواجهات عنيفة اندلعت بين جنود الاحتلال والشبان الذين تصدوا لهم بالحجارة واحرقوا عشرات الاطارات المطاطية قرب مستوطنة قدوميم المقامة عنوة على اراضي القرية.



وانطلقت المسيرة بدعوة من حركة فتح بمشاركة المئات من ابناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية المنددة بقرارات "ترامب" المتعلقة بمدينة القدس.