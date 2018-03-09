صور: اصابات في مواجهات مع الاحتلال في محافظات الوطن

صور: اصابات في مواجهات مع الاحتلال في محافظات الوطن
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي، في جمعة الغضب الرابعة عشر، في محافظات الوطن؛ احتجاجاً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس، مما أسفر عنها عدة إصابات.

القدس

في مدينة القدس، أدى 70 الف مواطن صلاة الجمعة في باحات المسجد الأقصى المبارك، فيما انتشرت قوات الاحتلال الاسرائيلي على مدخل بلدة العيساوية شمال شرق المدينة.

قطاع غزة

في مدينة غزة، أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي الرصاص الحي على الشبان المتواجدين عند السياج الفاصل في منطقة ناحل عوز شرق المدينة.

رام الله

في مدينة رام الله، أصيب مواطن شاب فلسطيني بقنبلة غاز في البطن، بالاضافة الى عدد آخر بالاختناق خلال المواجهات التي اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في قرية المزرعة الغربية شمال رام الله.

إلى ذلك، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الذين أطلقوا النار على المسعفين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

الخليل

في مدينة الخليل، اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في منطقة باب الزاوية بالمدينة.

نابلس
في مدينة نابلس، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين والمستوطنين قرب بلدة اللبن الشرقية قضاء المدينة.

قلقيلية

في مدينة قلقيلية، اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة كفر قدوم، مما أسفر عنها عدة إصابتيْن بالرصاص المطاط.


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