قوات الشرعية اليمنية تسيطر على موقع استراتيجي قرب صنعاء‏

فيديو أرشيفي: القوات الحكومية اليمنية تسيطر على مواقع جديدة في صنعاء

رام الله - دنيا الوطنسيطرت القوات اليمنية اليوم الجمعة، على موقع استراتيجي قرب صنعاء، بعد هجوم على تجماعات لجماعات الحوثي، بحس ما ذكرته مصادر يمنية.وقالت مصادر ميدانية يمنية: "إن قوات الشرعية سيطرت على جبل "الأدمغ" الاستراتيجي، المطل على خط الجوف-الغيل في جبهة نهم شرقي صنعاء"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).ويقع جبل "الأدمغ" ضمن سلسلة "يام" الجبلية، التي تطل على خط الجوف.وتزامنت سيطرة القوات اليمنية على جبل "الأدمغ"، مع هجوم آخر شنته القوات الشرعية على مواقع للحوثيين بمديرية صرواح في محافظة مأرب وسط البلاد.وبحسب المصادر، فإن المعارك خلفت أكثر من 19 قتيلا من جماعات الحوثي، من بينهم قائد ميداني يدعى "أبو زيد الوجيه"، بالإضافة إلى على سقوط عشرات الجرحى.في غضون ذلك، شنت طائرات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، غارات على مواقع وتجمعات للجماعات الحوثية في مناطق عدة من مديرية نهم قرب صنعاء.