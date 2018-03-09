الاحتلال يمنع ماراثون فلسطيني في القدس

الاحتلال يمنع ماراثون فلسطيني في القدس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
منعت قوات الاحتلال "ماراثون القدس الثامن من أجل عروبة القدس" الذي نظم اليوم الجمعة، في القدس؛ في مواجهة السباق الذي ينظمه الاحتلال في المدينة "المحتلة" تحت اسم "مارثون القدس الدولي" بمشاركة نحو 35 ألف عداء من اسرائيل والخارج.

واعتدت قوات الاحتلال على الشبان والفتية الذين تواجدوا في المكان وصادرت القمصان والاعلام الفلسطينية التي رفعوها، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

وانطلق صباح اليوم الجمعة، السباق الذي نظمه الاحتلال في القدس ، بمشاركة عدائين من ٧٢ دولة، بحسب هيئة البث الإسرائيلي فيما نشرت قوات الاحتلال المئات من عناصرها في انحاء المدينة.

ويجوب الماراثون المعالم التاريخية والرئيسية للمدينة المحتلة، حيث تم اغلاق العديد من الطرقات امام حركة السير على ان تبقى مغلقة حتى الساعة الثانية من بعد الظهر.

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