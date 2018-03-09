الجيش السوري يسيطر على بلدة بيت سوى في الغوطة الشرقية

الجيش السوري يسيطر على بلدة بيت سوى في الغوطة الشرقية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وسائل إعلام سورية أن الجيش السوري يواصل تقدمه في الغوطة الشرقية، وأنه تمكن من استعادة السيطرة على بلدة بيت سوى في الغوطة الشرقية.

وذكرت المصادر ذاتها أن قوات الجيش  تتقدم على عدة محاور أهم هذه المحاور، هو الممتد على بيت سوى ومسرابا، وصولا إلى المشارف الجنوبية لمديرة.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن قافلة مكونة من 13 شاحنة تابعة للصليب الأحمر تنتظر خارج الغوطة الشرقية في دمشق استعدادا للدخول لتسليم المساعدات
وقالت منظمة الصليب الأحمر إن مؤشرات إيجابية عن احتمال دخول قافلة مساعدات أكبر إلى الغوطة الشرقية الأسبوع المقبل.

هذا وقال نشطاء إنه للمرة الأولى منذ أكثر من 10 أيام لم ينفذ فيها الطيران الحربي طلعات فوق الغوطة الشرقية، التي تشهد معارك واشتباكات بين الجيش السوري وفصائل مسلحة.

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