ملك البحرين: لو كان لي صوت انتخابي لأعطيته للسيسي!

ملك البحرين: لو كان لي صوت انتخابي لأعطيته للسيسي!
رام الله - دنيا الوطن
أكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أنه لو كان لديه صوت انتخابي لأعطاه للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشيدا بما تشهده مصر من إنجازات ومشروعات قومية كبري.

وأضاف: "لقد حضرت وشاهدت على أرض الواقع هذه الإنجازات في افتتاح قناة السويس الجديدة، التي تمثل أهمية قصوى في نهضة الاقتصاد المصري، بجانب مئات المشاريع القومية الكبيرة".وقال آل خليفة، خلال حوار أجرته معه صحيفة "الأهرام" المصرية، إنه "لا يوجد أفضل من النظام الحالي، فمصر في ظل حكم السيسي في أمان واستقرار، والإنجازات مشهود لها".

وأشار العاهل البحريني إلى ضرورة تكاتف العرب والالتفاف حول مصر ودعمها للمساهمة بانفراج الأزمة في المنطقة، خاصة وسط الاضطرابات الكبيرة التي تشهدها منذ سنوات.

كما أكد على استعداده للمشاركة في الاستثمارات والمشروعات الكبرى التي من شأنها تحقيق التنمية في سيناء، قائلا إن استقرار وتطهير هذه المنطقة أمان للجميع.

وأضاف: "ليس لدى أدنى شك في ذلك، فقد قمت بتجديد بيتي في شرم الشيخ وأراهن على استمرار الاستقرار".

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