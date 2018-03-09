الصالحي: تحديد موعد المجلس الوطني لا يغلق الباب أمام جهود انهاء الانقسام

رام الله - دنيا الوطن

قال الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي، اليوم الجمعة، ان تحديد موعد انعقاد جلسة المجلس الوطني لا يغلق الباب امام تكثيف جهود انهاء الانقسام.



واضاف الصالحي أن ذلك من شأنه ان يحفز جهود انهاء الانقسام اذا كان هناك ارادة حقيقية لتحقيق ذلك.



وأوضح أن اي تقدم حقيقي تجاه هذا المجال، يمكن ان يؤثر على موعد عقد المجلس بحيث يضمن مشاركة الجميع وفقاً لما تم الاتفاق عليه سابقاً.



وقال "ان حزب الشعب سيواصل جهوده من اجل احداث اختراق في قضية المصالحة، وفقاً لم تم الاتفاق عليه بما في ذلك تكثيف الحوار مع حماس وفصائل منظمة التحرير وفقاً لاتفاق الحوار الذي وقعه الجميع قبل عدة أشهر".



وأشار الصالحي ان منظمة التحرير تواجه تحدياً حقيقياً على الصعيد السياسي لمواجهة ما أسماه "مؤامرة القرن"، وكذلك على الصعيد الشعبي باستعادة وتعزيز مكانتها بين جماهير شعبنا في الداخل والخارج، وأيضاً على الصعيد التنظيمي بتجديد هيئاتها ومؤسساتها القيادية وهو الامر الذي يحتجاج الى ارادة جماعية.



وجدد الصالحي دعوته الى خلق استراتيجية فلسطينية تقوم على العمل المشترك مع سوريا ولبنان لطرح مشروع موحد للعمل سوية لانهاء الاحتلال على اراضينا، وذلك بالعمل الجاد على تحالفات دولية لتحقيق ذلك تكون روسيا والصين في نفس الجهة.