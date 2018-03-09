تظاهرة موسيقية ضخمة اليوم تضامناً مع عهد التميمي

رام الله - دنيا الوطن

ينظم معهد ادوارد سعيد الوطني للموسيقى تظاهرة موسيقية تقدمها فرقة بنات القدس تحية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال مساء اليوم الجمعة بمناسبة يوم المرأة العالمي، في مسرح نسيب عزيز شاهين - جامعة بيرزيت، وبالشراكة مع أهالي قرية النبي صالح للتضامن مع عهد التميمي.



هذه التظاهرة الموسيقية تنظم لدعم الحركة الأسيرة في فلسطين، والتي تتصدر في سجون الاحتلال الصهيوني مشهد المقاومة و ما تحدثه الحركة الأسيرة يومياً من تحريك للعمل النضالي. تنظم هذه التظاهرة الموسيقية بقيادة فرقة بنات القدس، والتي تأسست عام 2014 وتضم الفرقة 25 عازفة ومغنيّة تتراوح أعمارهن بين الرابعة عشرة والثانية والعشرين عاماً في عمر عهد التميمي.



وأكد سهيل خوري مدير عام المعهد على أهمية هذه التظاهرة قائلا" عهد أصبحت رمزا للمرأة الفلسطينية التي تقود مظاهرات في الشارع ضد الاحتلال، عهد هي بعمر عازفات فرقة بنات القدس اللواتي يعبرن عن صوت الحرية والكرامة عبر الموسيقى".



بدوره عبر باسم التميمي والد عهد التميمي قائلا "حتى لا يطغى ضجيج المصالح على عذوبة النغم المقاوم، نتمنى حضوركم في هذه التظاهرة الموسيقية التي ستعلي صوت الأسرى والأسيرات وعهد التميمي لكل العالم. ان هذا الاحتلال الى زوال، وعلينا أن نبقى في هذا المربع المقاوم".



تأتي هذه التظاهرة الموسيقية بالشراكة مع بلدية رام الله، الحملة الشعبية لمقاومة جدار الفصل العنصري، هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، شبكة الفنون الأدائية الفلسطينية، شبكة فنون القدس " شفق".