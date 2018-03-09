الاحتلال يقتحم بيت فوريك ويصادر كاميرات مراقبة

رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، قرية بيت فوريك غرب نابلس وصادرت كاميرات مراقبة.



وأفادت مصادر أمنية بأن قوة احتلالية اقتحمت القرية وصادرت كاميرات مراقبة من بعض المحال التجارية.



وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية الشاب سند سميح الضميدي من سكان بلدة حوارة، وعصام زكريا أبو عصب من سكان مخيم بلاطة على حاجز زعترة جنوب نابلس.



كما اعتقلت قوات الاحتلال على حاجز عصيرة القبليةـ، ليلة أمس، ثلاثة شبان هم ناجح عبد الرحمن عوض، وساري إبراهيم حمد، وعمر عبد الفتاح صالح.