دولة أوروبية تدرس نقل سفارتها الى القدس

دولة أوروبية تدرس نقل سفارتها الى القدس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت وسائل اعلام عبرية، اليوم الجمعة، ان التشيك تدرس بالفعل نقل سفارة بلادها من تل ابيب الى القدس لتكون اول دولة اوروبية تقوم بهذه الخطوة.

ونقلت مواقع عبرية عن صحف تشيكية نشرها تقارير، قالت فيها ان رئيس الجمهورية التشيكية، ميلوس زيمان دعا الدبلوماسيين التشيكيين  لتسريع نقل سفارة بلاده من تل ابيب للقدس استجابة للموقف الامريكي وفق ما قالت صحيفة لوادا نوفيني.

ووفقا للتقرير فقد عقد الرئيس التشيكي مناقشات مشتركة بين الوزارات في نهاية فبراير لادارة السياسة الخارجية بمشاركة الخارجية التشيكية ومسؤولي السياسة الخارجية في مكتب الرئيس حيث ما تزال هذه المناقشات مستمرة.

وقد أعرب الرئيس التشيكي زيمان عدة مرات في الماضي عن دعمه لنقل السفارة إلى القدس .

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