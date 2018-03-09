ملحم ينفي تلقي أي مبادرة قطرية لحل أزمة كهرباء غزة

ملحم ينفي تلقي أي مبادرة قطرية لحل أزمة كهرباء غزة
رام الله - دنيا الوطن
نفى رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم تلقي أي مبادرة من الجانب القطري لحل أزمة الكهرباء في قطاع غزة.

وقال ملحم في تصريح لإذاعة صوت فلسطين، أمس الخميس، إن سلطة الطاقة لم تتسلم أي مقترح مكتوب أو شفوي بهذا الخصوص.

وأكد وجود وعود من الجانب المصري بزيادة القدرة المغذية للقطاع، كما أن هناك اتصالات ستجري مع الجانب المصري لوضع الخطط وتنفيذ هذا المشروع.

وقال ملحم إن سلطة الطاقة تعمل حاليا مع الدول المانحة من أجل توفير التمويل اللازم لتمويل الخطة التطويرية لقطاع غزة 2018-2023، بما يشمل تحسين كفاءة إنتاج الطاقة من محطة التوليد وتطوير ورفع الطاقة الموردة من الجانب المصري، وتطوير وتوسيع الربط مع الجانب الإسرائيلي إضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة.

وأشار ملحم إلى أنه سيتوجه الأحد المقبل إلى قطاع غزة من أجل افتتاح عدة مشاريع في مجال الطاقة الشمسية وتدشين المنطقة الصناعية بقدرة 7 ميغاواط.

أخبار ذات صلة

صور: اصابات في مواجهات مع الاحتلال في محافظات الوطن

صور: اصابات في مواجهات مع الاحتلال في محافظات الوطن

الاحتلال يمنع ماراثون فلسطيني في القدس

الاحتلال يمنع ماراثون فلسطيني في القدس

قراقع: معركة الإداريين بمقاطعة المحاكم الإسرائيلية متواصلة

قراقع: معركة الإداريين بمقاطعة المحاكم الإسرائيلية متواصلة

المالكي: فشل المنظومة العربية شجع أمريكا على التمادي

المالكي: فشل المنظومة العربية شجع أمريكا على التمادي

الصالحي: تحديد موعد المجلس الوطني لا يغلق الباب أمام جهود انهاء الانقسام

الصالحي: تحديد موعد المجلس الوطني لا يغلق الباب أمام جهود انهاء الانقسام

تظاهرة موسيقية ضخمة اليوم تضامناً مع عهد التميمي

تظاهرة موسيقية ضخمة اليوم تضامناً مع عهد التميمي

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يمنع ماراثون فلسطيني في القدس

الاحتلال يمنع ماراثون فلسطيني في القدس

قراقع: معركة الإداريين بمقاطعة المحاكم الإسرائيلية متواصلة

قراقع: معركة الإداريين بمقاطعة المحاكم الإسرائيلية متواصلة

المالكي: فشل المنظومة العربية شجع أمريكا على التمادي

المالكي: فشل المنظومة العربية شجع أمريكا على التمادي

تظاهرة موسيقية ضخمة اليوم تضامناً مع عهد التميمي

تظاهرة موسيقية ضخمة اليوم تضامناً مع عهد التميمي

عربي

قوات الشرعية اليمنية تسيطر على موقع استراتيجي قرب صنعاء‏

قوات الشرعية اليمنية تسيطر على موقع استراتيجي قرب صنعاء‏

الجيش السوري يسيطر على بلدة بيت سوى في الغوطة الشرقية

الجيش السوري يسيطر على بلدة بيت سوى في الغوطة الشرقية

ملك البحرين: لو كان لي صوت انتخابي لأعطيته للسيسي!

ملك البحرين: لو كان لي صوت انتخابي لأعطيته للسيسي!

فرنسا تدعم الجيش اللبناني بـ14 مليون يورو

فرنسا تدعم الجيش اللبناني بـ14 مليون يورو

منوعات

صور: جوهرة لساحة الجدل مرة أخرى بعد ظهروها عارية بحوض الاستحمام

صور: جوهرة لساحة الجدل مرة أخرى بعد ظهروها عارية بحوض الاستحمام

فيديو: حقيقة خطوبة الفنانة شمس والاعلامي العراقي علي الخالدي

فيديو: حقيقة خطوبة الفنانة شمس والاعلامي العراقي علي الخالدي

فيديو: عمرو أديب يطالب مصر بمقاطعة المسلسلات التركية

فيديو: عمرو أديب يطالب مصر بمقاطعة المسلسلات التركية

فيديو وصور: صديق هيفاء وهبي الجديد فلسطيني

فيديو وصور: صديق هيفاء وهبي الجديد فلسطيني