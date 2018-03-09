الحوثيون يعلنون مقتل جنود سعوديين في نجران

الحوثيون يعلنون مقتل جنود سعوديين في نجران
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، مساء اليوم الخميس، سقوط قتلى وجرحى من الجنود السعوديين، إثر هجوم على موقع عسكري في منطقة نجران، جنوبي المملكة.

ونقلت وكالة انباء "سبأ" التابعة للحوثيين، عن مصدر عسكري لم تسمه، قوله، إن "الجيش واللجان الشعبية تمكنا أيضا من إحراق مخزن أسلحة للجيش السعودي خلف موقع المخروق بقذائف المدفعية في المنطقة ذاتها" و" قنص ثلاثة من حلفاء الجيش السعودي قبالة منفذ علب بقطاع عسير جنوبي المملكة".

ولم يصدر أي تعليق من الجانب السعودي، حول ما تحدث به الحوثيون، حتى مساء اليوم.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا، منذ آذار/مارس من العام 2015، ضد الحوثيين، بهدف استعادة المناطق التي سيطر عليها الحوثيون، وإعادة حكم الرئيس عبدربه منصور هادي المقيم في الرياض منذ أكثر من عام.

من ناحية أخرى، قال مسعد الصلاحي، مدير عام مديرية ناطع في محافظة البيضاء لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "طيران التحالف دمر آليات عسكرية للحوثيين بعدة غارات جوية في مواقع تقع بين مديريتي ناطع الملاجم.. مما أدى إلى مقتل من على متنها".

وكانت القوات الحكومية اليمنية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، اعلنت انها استطاعت السيطرة على مديرية نعمان ومديرية ناطع في البيضاء، ووصلت إلى مشارف مديرية الملاجم.

أخبار ذات صلة

قوات الشرعية اليمنية تسيطر على موقع استراتيجي قرب صنعاء‏

قوات الشرعية اليمنية تسيطر على موقع استراتيجي قرب صنعاء‏

الجيش السوري يسيطر على بلدة بيت سوى في الغوطة الشرقية

الجيش السوري يسيطر على بلدة بيت سوى في الغوطة الشرقية

ملك البحرين: لو كان لي صوت انتخابي لأعطيته للسيسي!

ملك البحرين: لو كان لي صوت انتخابي لأعطيته للسيسي!

فرنسا تدعم الجيش اللبناني بـ14 مليون يورو

فرنسا تدعم الجيش اللبناني بـ14 مليون يورو

الجيش التركي يسيطر على بلدة &#34;استراتيجية&#34; في عفرين

الجيش التركي يسيطر على بلدة "استراتيجية" في عفرين

عملية سيناء 2018.. مقتل 16 عسكرياً مصرياً و105 مسلحين

عملية سيناء 2018.. مقتل 16 عسكرياً مصرياً و105 مسلحين

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يمنع ماراثون فلسطيني في القدس

الاحتلال يمنع ماراثون فلسطيني في القدس

قراقع: معركة الإداريين بمقاطعة المحاكم الإسرائيلية متواصلة

قراقع: معركة الإداريين بمقاطعة المحاكم الإسرائيلية متواصلة

المالكي: فشل المنظومة العربية شجع أمريكا على التمادي

المالكي: فشل المنظومة العربية شجع أمريكا على التمادي

تظاهرة موسيقية ضخمة اليوم تضامناً مع عهد التميمي

تظاهرة موسيقية ضخمة اليوم تضامناً مع عهد التميمي

عربي

قوات الشرعية اليمنية تسيطر على موقع استراتيجي قرب صنعاء‏

قوات الشرعية اليمنية تسيطر على موقع استراتيجي قرب صنعاء‏

الجيش السوري يسيطر على بلدة بيت سوى في الغوطة الشرقية

الجيش السوري يسيطر على بلدة بيت سوى في الغوطة الشرقية

ملك البحرين: لو كان لي صوت انتخابي لأعطيته للسيسي!

ملك البحرين: لو كان لي صوت انتخابي لأعطيته للسيسي!

فرنسا تدعم الجيش اللبناني بـ14 مليون يورو

فرنسا تدعم الجيش اللبناني بـ14 مليون يورو

منوعات

صور: جوهرة لساحة الجدل مرة أخرى بعد ظهروها عارية بحوض الاستحمام

صور: جوهرة لساحة الجدل مرة أخرى بعد ظهروها عارية بحوض الاستحمام

فيديو: حقيقة خطوبة الفنانة شمس والاعلامي العراقي علي الخالدي

فيديو: حقيقة خطوبة الفنانة شمس والاعلامي العراقي علي الخالدي

فيديو: عمرو أديب يطالب مصر بمقاطعة المسلسلات التركية

فيديو: عمرو أديب يطالب مصر بمقاطعة المسلسلات التركية

فيديو وصور: صديق هيفاء وهبي الجديد فلسطيني

فيديو وصور: صديق هيفاء وهبي الجديد فلسطيني