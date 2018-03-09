الحوثيون يعلنون مقتل جنود سعوديين في نجران

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، مساء اليوم الخميس، سقوط قتلى وجرحى من الجنود السعوديين، إثر هجوم على موقع عسكري في منطقة نجران، جنوبي المملكة.



ونقلت وكالة انباء "سبأ" التابعة للحوثيين، عن مصدر عسكري لم تسمه، قوله، إن "الجيش واللجان الشعبية تمكنا أيضا من إحراق مخزن أسلحة للجيش السعودي خلف موقع المخروق بقذائف المدفعية في المنطقة ذاتها" و" قنص ثلاثة من حلفاء الجيش السعودي قبالة منفذ علب بقطاع عسير جنوبي المملكة".



ولم يصدر أي تعليق من الجانب السعودي، حول ما تحدث به الحوثيون، حتى مساء اليوم.



وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا، منذ آذار/مارس من العام 2015، ضد الحوثيين، بهدف استعادة المناطق التي سيطر عليها الحوثيون، وإعادة حكم الرئيس عبدربه منصور هادي المقيم في الرياض منذ أكثر من عام.



من ناحية أخرى، قال مسعد الصلاحي، مدير عام مديرية ناطع في محافظة البيضاء لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "طيران التحالف دمر آليات عسكرية للحوثيين بعدة غارات جوية في مواقع تقع بين مديريتي ناطع الملاجم.. مما أدى إلى مقتل من على متنها".



وكانت القوات الحكومية اليمنية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، اعلنت انها استطاعت السيطرة على مديرية نعمان ومديرية ناطع في البيضاء، ووصلت إلى مشارف مديرية الملاجم.