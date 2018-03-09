الاحتلال يغلق شوارع رئيسية بالقدس لإقامة ماراثون رياضي

رام الله - دنيا الوطن

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة، العديد من الطرق الرئيسية في العاصمة الفلسطينية القدس؛ من أجل إقامة ماراثون رياضي.



وحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة، فقد انطلق الماراثون الذي يحمل اسم القدس، بمشاركة نحو 35 ألف عداء من إسرائيل والخارج، بينهم قرابة 4 آلاف قدموا من اثنتين وسبعين دولة.



وأشارت الإذاعة إلى أن شرطة الاحتلال انتشرت بقوات معززة في مسار الجري؛ لتوجيه حركة السير وضمان الأمن، لافتا إلى أن الطرق ستظل مغلقة حتى الساعة الثانية من بعد الظهر.



