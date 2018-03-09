الاحتلال يقتحم نابلس ويعتقل 3 شبان ويصادر تسجيلات كاميرات مراقبة

الاحتلال يقتحم نابلس ويعتقل 3 شبان ويصادر تسجيلات كاميرات مراقبة
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، مدينة نابلس وعززت من تواجد قواتها في المكان.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أغلقت حاجز بيت فوريك عقب اقتحامها لمدينة نابلس.

وأشارت أن جنود الاحتلال أطلقوا القنابل الصوتية قرب مستوطنة "يتسهار" جنوباً.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان من قرية مادما وهم: ساري أحمد، وناجح صالح، وعامر صالح، أثناء مرورهم عبر حاجز عسكري طيار.

وصادرت قوات الاحتلال تسجيلات كاميرات المراقبة من شارع روجيب جنوب شرق نابلس، بحثاً عن مطلقي النار على حاجز حوارة، الليلة الماضية.

وكان الاعلام العبري تحدث عن اطلاق نار على جيش الاحتلال، ليلة أمس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الثوري جنوب البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

واقتحمت الحارة الشرقية في مدينة جنين وداهم جنود الاحتلال منزل الأسير المحرر، عز الدين صالح، في قرية العَرقة غرب مدينة جنين.

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