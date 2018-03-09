"الحريدم" يتظاهرون ضد قانون الخدمة العسكرية الالزامية

"الحريدم" يتظاهرون ضد قانون الخدمة العسكرية الالزامية
رام الله - دنيا الوطن
تظاهر مئات من اليهود المتدينييت "الحريدم"، مساء أمس  الخميس، في القدس احتجاجا على قانون الخدمة العسكرية الالزامية، مغلقين طريقا رئيسية ما دفع الشرطة الاسرائيلية للاشتباك معهم.

وذكر بيان ان المتظاهرين سدوا طريقا يربط القدس وتل ابيب، قبل أن تفرقهم الشرطة وتعيد فتح الشريان المروري الحيوي.

وتأتي تظاهرة الخميس غداة توقيف شاب من المتشددين عجز عن المثول أمام السلطات لطلب اعفاء اثر تلقيه استدعاء للتجنيد.

ونظم اليهود المتدينون سلسلة احتجاجات في الاشهر الاخيرة بسبب توقيف شباب من المتشددين متهمين بالتحايل على اداء الخدمة العسكرية.

والتجنيد مفروض على معظم الإسرائيليين اليهود عند بلوغهم 18 عاما، حيث يخدم الرجال لعامين وثمانية أشهر والنساء لعامين.

وتعفي السلطات الإسرائيلية اليهود الأرثوذكس من الخدمة العسكرية اذا كانوا يتابعون دروسا دينية، لكن بعد تقدمهم بطلبات للجيش للحصول على الاعفاء العسكري.

لكن الكثير من الطلاب المتشددين يرفضون حتى التقدم للجيش للحصول على الاعفاء.

وفي ايلول/سبتمبر الفائت، اسقطت المحكمة العليا اعفاء الطلاب اليهود الارثوذكس في المدارس الدينية من الخدمة في الجيش، لكنها اجلت تنفيذ حكمها لمدة عام، مفسحة المجال امام الحكومة لتقديم قانون جديد.

ويشكل اليهود الارثوذكس نحو 10% من السكان في إسرائيل ويطبقون الشريعة بشكل صارم في حياتهم اليومية.

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