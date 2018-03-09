نتنياهو: نعمل على تغيير مكانة اسرائيل في العالم

نتنياهو: نعمل على تغيير مكانة اسرائيل في العالم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
افتتح رئيس الوزراء الاسرائيلي الخميس معرضا عن اليهود في القدس في مبنى الامم المتحدة، متحدياً رفض المنظمة الدولية الاعتراف الاميركي بالمدينة عاصمة لاسرائيل.

وقال نتنياهو ان المعرض الذي يضم قطعاً عن تاريخ اليهود في القدس "يمثل الحقيقة" حول هذه المدينة "التي ينكرها من يسعون الى مسح تاريخ شعبنا".

واضاف "نعمل على تغيير مكانة اسرائيل في العالم والاهم من ذلك فاننا نوضح اننا نقاتل من اجل الحقيقة ومن أجل حقوقنا".

وتأتي تصريحات نتنياهو بعد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة برفض الاعتراف الاميركي بالقدس عاصمة لاسرائيل، ودعوتها جميع الدول الى عدم الاقتداء بواشنطن وعدم نقل سفاراتها الى القدس.

ووضعت الامم المتحدة لافتة على المعرض الذي اقيم في احدى ممرات مبنى المنظمة، تؤكد ان المعرض لا يعكس رأيها.

وقال المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك ان وضع هذه اللافتة هو اجراء معتاد لجميع المعارض التي تقام في مقر المنظمة.

وبعد جولة في المعرض، اشار نتنياهو الى اللافتة قائلا "بالطبع، هذا المعرض لا يمثل الامم المتحدة، انه يمثل الحقيقة".

والتقى نتنياهو في وقت سابق سفيرة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة نيكي هايلي، المؤيدة القوية لاسرائيل، ووزير الخزانة ستيف منوتشين في نيويوك.

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