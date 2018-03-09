انخفاض على أسعار العملات

رام الله - دنيا الوطن

شهدت أسعار العملات انخفاضاً آخراً مقابل الشيقل الاسرائيلي، وجاءت اسعار العملات اليوم الجمعة كالتالي:



الدينار: 4.88 مقابل الشيكل



الدولار: 3.46 مقابل الشيكل



اليورو: 4.26 مقابل الشيكل



الجنيه: 0.19 مقابل الشيكل