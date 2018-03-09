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انخفاض على أسعار العملات
2018-03-09
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رام الله - دنيا الوطن
شهدت أسعار العملات انخفاضاً آخراً مقابل الشيقل الاسرائيلي، وجاءت اسعار العملات اليوم الجمعة كالتالي:
الدينار: 4.88 مقابل الشيكل
الدولار: 3.46
مقابل الشيكل
اليورو: 4.26
مقابل الشيكل
الجنيه: 0.19
مقابل الشيكل
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