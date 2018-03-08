مريض يناشد الرئيس ووزير الصحة علاجه بالخارج

رام الله - دنيا الوطن

ناشد المواطن بسام إسماعيل مسلم "٥١" من سكان مخيم المغازي وسط قطاع غزة الرئيس ابو مازن ووزير الصحة الدكتور جواد عواد ومدير دائرة العلاج بالخارج وكل صاحب ضمير حي بتبني حالته والعمل على علاجه في مستشفيات داخل الخط الأخضر او والخارج، قائلا: "حيت أنني اموت كل دقيقة ولا اعرف للنوم طعما واعيش على المسكنات التي أصبحت غير فعالة من كثرة استخدامها".



وقال مسلم وقد اعياه المرض واصبح لا يستطيع الوقوف على قدميه: "منذ أكثر من 30 عاما وانا اعاني من سخونة في اسفل القدمين والتي تسبب لي الألم المستمر و الذي يتنقل في أرجاء ساقي مع عدم النوم والهزال وعدم القدرة على ممارسة أي عمل مهما كان نوعه".



وأضاف: "إنني عندما أجريت صورة رنين وحسب تشخيص الأطباء تبين وجود كيس من الماء ملاصق للعمود الفقري وفي أسفل الفقرات وهو يضغظ على العصب ويسبب لي الما شديدا في كل أنحاء جسمي واقر الأطباء انه يجب علاجه في مستشفيات متقدمة وبحاجة إلى عملية جراحية دقيقة لإزالة هذا الكيس".



وأشار مسلم والى جانبه كيس من الأدوية إلى أنه من كثرة استعماله للأدوية المسكنة وأقراص النوم أصبح غير فعال وأدى إلى تقرحات في معدته وكلما اذهب الى الطبيب يقول لي ليس لك دواء انت بحاجة إلى إجراء عملية دقيقة في الظهر لإزالة كيس الماء وأن الأطباء في غزة لا يستطيعون القيام بذلك



وختم مسلم مناشدته قائلا :"أتمنى عليك يا سيادة الرئيس ووزير الصحة أن تراعي وضعي الصحي وان تصدر تعليماتك بالعمل على تحويلي للعلاج في الخارج خاصة وأنني أصبحت أتمنى الموت بدلا من هذه المعاناة وكذلك غير مقتدر على دفع تكاليف العلاج خاصة وأنني عاطل عن العمل ولدي أسرة كبيرة جلها من الأطفال وطلبة المدارس والجامعات.



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