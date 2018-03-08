عبد الهادي الاتفاق مع (أونروا) على عدم تقديم الاوراق الثبوتية لها

رام الله - دنيا الوطن

صرح السفير أنور عبد الهادي مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية أنه بالنسبة لقرار (أونروا) بتحديث بيانات اللاجئيين الفلسطينيين في سوريا لتوزيع المساعدات العينية وطلب أوراق السكن والعناوين.



تم الاتفاق بين الإنروا والهيئة العامة اللاجئيين الفلسطينيين العرب والدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية على عدم إلزام اللاجئيين الفلسطينيين الذين لايملكون أوراق ثبوتية بتقديمها والإكتفاء بالتبليغ الشفوي عن أماكن سكنهم لأخذ المساعدة العينية وأن من يملك هذه الأوراق يقدمها .



والهدف من هذه الإجراءات إيصال المساعدات العينية للمنطقة التي يسكن بها اللاجئ الفلسطيني وذلك تخفيفاً للمعاناة في الوصول لأخذ المساعدات العينية لأقرب نقطة سكن ، حسب تعهد (أونروا).