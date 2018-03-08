مجدلاني: لا يمكن الاستمرار في إعطاء الاحتلال شهادة حسن سير وسلوك

رام الله - دنيا الوطن

التقى الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. أحمد مجدلاني ، بمكتبه اليوم الخميس، بسفير دولة قبرص المعتمد لدى دولة فلسطين سافاس فلادميرو، وبحث اللقاء اخر التطورات السياسية والأوضاع في المنطقة .



وأشار د. مجدلاني لرؤية السيد الرئيس للسلام ، والتمسك بإطار دولي، فإدارة ترامب قد اخرجت نفسها من العملية السياسية بجملة الاجراءات التي قامت بها، ولم تعد تصلح كراعي لعملية السلام ، بل انتقلت الى الشراكة مع الاحتلال بشكل واضح .



كما أوضح د. مجدلاني أنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يبقى يعطي حكومة الاحتلال "شهادة حسن سلوك " ، في ظل الجرائم التي ترتكبها ضد شعبنا ، وأن ما يسمى صفقة العصر هي عبارة عن تصفية للقضية الفلسطينية .



ومن ناحية اخرى تطرق اللقاء الى ما تسعى اليه ادارة ترامب وحكومة الاحتلال من تقويض عمل وكالة الغوث ، عبر تجفيف مصادرها المالية ، ووقف تحويل ادارة ترامب مبلغ 320 مليون دولار ، وأن العجز في ميزانيتها اصبح 400 مليون دولار ، محذرا من ذلك الامر الذي يهدد بتفجير الاوضاع في مناطق عملها الخمس .



هذا وثمن د. مجدلاني العلاقات بين دولة فلسطين وقبرص ، وكذلك سبل استمرارها وتطويرها ، والعمل على مواصلة اللقاءات الثنائية ، وحضر اللقاء عضو اللجنة المركزية للجبهة تغريد كشك وعضو لجنة العلاقات اللسياسية والدولية بشار العزة .











دائرة الثقافة والاعلام المركزي



رام الله –فلسطين



8/3/2018



