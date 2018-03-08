الجيش التركي يسيطر على بلدة "استراتيجية" في عفرين









فيديو أرشيفي: لحظة سيطرة الجيش التركي على مناطق استراتيجية في عفرين





وتخشى أنقرة من إقامة الأكراد حكماً ذاتياً على حدودها، على غرار كردستان العراق.

رام الله - دنيا الوطنتمكنت القوات التركية، وفصائل سورية موالية لها اليوم الخميس، من السيطرة على بلدة جنديرس الاستراتيجية في منطقة عفرين، ذات الغالبية الكردية في شمال سوريا، بعد أسابيع من المعارك العنيفة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.وقال المرصد: "تمكنت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها، من فرض سيطرتها الكاملة على بلدة جنديرس، الواقعة جنوب غرب عفرين، بعد قصف جوي ومدفعي كثيف من القوات التركية"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز)ومع سيطرتها على جنديرس، باتت القوات التركية والفصائل، تسيطر على البلدات الخمس الرئيسية في المنطقة، وأصبحت حالياً على بعد 10 كيلومترات من مدينة عفرين.وتعد جنديرس، أكبر بلدة تمكنت القوات التركية وحلفاؤها من السيطرة عليها في منطقة عفرين منذ بدأت في 20 كانون الثاني/ يناير عمليتها التي تقول: إنها تستهدف المقاتلين الأكراد الذين تصنفهم أنقرة بـ"الإرهابيين".ومنذ بدء الهجوم، حاولت هذه القوات اقتحام جنديرس التي تعرضت لقصف كثيف منذ أسابيع، مما دفع الآلاف من سكانها إلى النزوح تدريجياً.ويتصدى المقاتلون الأكراد، الذين أثبتوا فعالية في قتال تنظيم الدولة، للهجوم التركي، لكنها المرة الأولى التي يتعرضون فيها لعملية عسكرية واسعة بهذا الشكل، يتخللها قصف جوي.وطلب الأكراد من قوات النظام السوري التدخل. وبعد مفاوضات، دخلت في 20 شباط/ فبراير قوات محدودة تابعة للنظام، انتشرت على جبهات عدة، لم تسلم من القصف التركي.وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية، الاثنين، عزمها نقل 1700 من مقاتليها من المعارك ضد تنظيم الدولة من شرق البلاد إلى منطقة عفرين.ووثق المرصد مقتل 199 مدنياً على الأقل، بينهم 32 طفلاً، جراء الهجوم التركي على منطقة عفرين، كما قتل أكثر من 320 مقاتلاً كردياً ونحو 300 عنصر من الفصائل الموالية لتركيا، فيما أحصت تركيا مقتل 40 من جنودها على الأقل منذ بدء هجومها.وتنفي أنقرة استهداف المدنيين، وتقول: إن عمليتها موجهة ضد مواقع وحدات حماية الشعب الكردية.