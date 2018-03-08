"دنيا الوطن" يكشف تفاصيل جديدة حول مقتل الشاب عدنان مصلح بغزة

خاص دنيا الوطن – أحمد العشي

تفاصيل جديدة يكشفها موقع "دنيا الوطن" حول الشاب عدنان عصام مصلح (29 عاماً) الذي وُجد مقتولاً اليوم الخميس، داخل شقة في إحدى البنايات بمدينة غزة.



فقد أكد أحد أقرباء الشاب عدنان في اتصال هاتفي مع "دنيا الوطن" والذي روى تفاصيل مقتله قائلاً: "يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهراً اتصل أحد الأشخاص، وطلب من إحدى شركات التوصيل التي يعمل بها عدنان طلبية، وعندما وصل عدنان إلى مكان الشخص، طالب شخصان منه الدخول إلى شقة مهجورة".



وأضاف: "وعندما دخل إلى الشقة عنوة، حاول عدنان القفز من النافذة، ولكنه لم يستطع بسبب وجود حماية، فأقدم أحد الشخصيْن على طعنه بسكين ثلاث طعنات، فيما أقدم الآخر على ضربه (بماسورة) حديد على رأسه".



وأوضح، أن الطب الشرعي، أثبت أن عدنان بقي ينزف 24 ساعة، لافتاً إلى أن المباحث، اتصلت على العائلة فجر اليوم الخميس، وأبلغتها بأن عدنان قُتل، وطالبوها بالتعرف عليه.



ونوه قريبه إلى أن الشاب عدنان متزوج منذ عامين، وله بنت وزوجته حامل.



يشار إلى أن المباحث العامة والشرطة، لم تصدر بياناً رسمياً حول الجريمة حتى هذه اللحظة.