عملية سيناء 2018.. مقتل 16 عسكرياً مصرياً و105 مسلحين

فيديو أرشيفي: عملية سيناء 2018

رام الله - دنيا الوطنلقي 16 عسكرياً مصرياً مصرعهم اليوم الخميس، فيما قُتل 105 مسلحين خلال العملية الأمنية التي ينفذها الجيش المصري ضد الجماعات المسلحة في سيناء، التي مر على بدايتها أربعة أسابيع، بحسب ما أعلنه الجيش المصري.وقدم العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري المصري في مؤتمر صحفي، عرضاً تفصيلياً لنتائج أعمال قتال القوات، وأبرز مستجدات الموقف منذ بدء العملية الشاملة "سيناء 2018"، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).وقال الرفاعي: "إن حصيلة عمليات قوات الجيش والشرطة في شمال ووسط سيناء، منذ بدء العمليات، أسفرت عن القضاء على 105 من العناصر المسلحة".وأضاف: "إن العمليات أسفرت ايضاً عن مقتل 16 عسكرياً، وإصابة 19 آخرين، يتلقون حالياً العلاج".وأوضح، أنه تم إلقاء القبض على 2829 فرداً ما بين عناصر مسلحة أو مشتبه بها فى دعم العناصر المسلحة، مشيراً إلى أنه تم الإفراج عن عدد كبير منهم بعد اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وثبوت عدم تورطهم فى أى قضايا، وتسليمهم كافة متعلقاتهم الشخصية.ودمر الجيش المصري 1907 أوكار ومخازن للعناصر المسلحة تستخدمها للاختباء، وتخزين الاحتياجات الإدارية والطبية والأسلحة والذخائر والألغام والمواد التى تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة.كما قام باكتشاف وتدمير مركزين إعلاميين ومركزي إرسال تستخدمها العناصر المسلحة.وأشار المتحدث العسكري المصري إلى اكتشاف وتدمير 471 عبوة ناسفة وكميات كبيرة من مادة (C4) ومادة (TNT) والأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة، وتدمير 5 فتحات نفق بواسطة قوات حرس الحدود والمهندسين العسكريين.ونوه إلى أنه تم اكتشاف وضبط وتدمير عدد 157 عربة و387 دراجة نارية، خاصة بالعناصر المسلحة، كذلك 41 عربة دفع رباعى محملة بالأسلحة والذخائر على الحدود الغربية والجنوبية، وضبط 129 بندقية خرطوش و461 فرداً أثناء محاولات التسلل والهجرة غير الشرعية.ولفت الرفاعي إلى استكمال إقامة المنطقة العازلة على الشريط الحدودى مع قطاع غزة، وتعويض المتضررين بواسطة الجهات المعنية بالدولة، ودفع حوالى 900 مليون جنيه (الدولار يساوي 17.6 جنيها).وأطلق الجيش المصري في التاسع من شباط/ فبراير الجاري عملية عسكرية شاملة، تحت اسم "سيناء 2018" للقضاء على "الإرهاب" والتنظيمات الإجرامية بشمال ووسط سيناء ومناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل.وتهدف العملية إلى إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية للدولة المصرية، وتحصين المجتمع المصري من شرور "الإرهاب"مع مجابهة الجرائم الأخرى ذات التأثير علي الأمن والاستقرار الداخلي، بحسب الجيش.وتعد محافظة شمال سيناء شمال شرق القاهرة، معقل الجماعات المسلحة في مصر، لاسيما تنظيم (ولاية سيناء) الفرع المصري لتنظيم الدولة.