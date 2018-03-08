أبو الغيط: يجب على رئيس غواتيمالا التراجع عن قراره بنقل سفارته للقدس

رام الله - دنيا الوطن

طالب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، رئيس غواتيمالا جيمي موراليس، بالتراجع عن قراره بنقل سفارة بلاده إلى مدينة القدس، معرباً عن استيائه لهذا الإعلان.



وقال محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام في تصريح صحفي له اليوم الخميس: "إن أبو الغيط حرص على أن يشير في خطابه إلى أسفه بأن تكون غواتيمالا هي الدولة الوحيدة، إضافة إلى الولايات المتحدة، التي تعلن اعتزامها اتخاذ هذه الخطوة، وهو ما يأتي بعد تصويتها أيضاً ضمن مجموعة ضئيلة من الدول ضد مشروع القرار العربي الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر 2017، الذي أكد الوضعية القانونية لمدينة القدس، باعتبارها أرضاً محتلةً، وطالب بالامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية فيها"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وأشار عفيفي، إلى أن الأمين العام، نوه إلى أن الجانب العربي كان ينتظر أن تسعى غواتيمالا، كما هو الحال بالنسبة للدول العربية، إلى تثمين العلاقات الثنائية الودية التي تربط الجانبين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وأن تساند القانون الدولي والعدالة الدولية المتجسدة في الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، اتساقاً مع التوافق الدولي القائم بشأن وضعية مدينة القدس، تأسيساً على قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصِّلة.



وفي السياق قال عفيفي: "إن أبو الغيط أشار في ختام خطابه إلى أن الجامعة العربية تظل راغبة في الحفاظ على العلاقات الودية القائمة مع غواتيمالا، وتجنب أي إجراءات يمكن أن تؤثر على مستقبل أو اتجاه هذه العلاقات، إلا أن الأمر يستدعي في ذات الوقت تراجع غواتيمالا عن موقفها فيما يخص قضية القدس، لإلغاء قرار نقل السفارة إلى هذه المدينة المقدسة، التي تظل في نهاية الأمر أرضاً فلسطينية محتلة".



وأضاف المتحدث الرسمي: "إن هذا الإجراء، يأتي في إطار الأولوية الكبيرة التي يوليها الأمين العام لاحتواء التداعيات السلبية للقرار المنفرد للإدارة الأميركية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي بالاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل، وإعلان نقل سفارة الولايات المتحدة إليها".